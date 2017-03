“Tenemos una oposición virulenta, sin límites”: Santos

A cuatro días de la marcha convocada contra su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos dedicó la posesión de su nuevo Secretario General, Alfonso Prada, para referirse a la oposición.

Llevaba tiempo sin hacerlo, pero este miércoles, aprovechando el cariz político que se respiraba en la Casa de Nariño antes de mediodía, no solo volvió a descalificar los argumentos de la oposición, sino que reveló apartes de una carta que presuntamente rondaba entre dirigentes del partido de Álvaro Uribe, y que le enviarían a los congresistas de Estados Unidos para que se suspendiera la cooperación económica a Colombia.

Santos, al elogiar la trayectoria política de Prada (hasta hace tres años presidente del Partido Verde), le auguró tiempos difíciles, pues entre sus nuevas funciones (era director del SENA), tendrá que capotear a una oposición que el mandatario calificó de “virulenta”: “Tenemos una oposición violenta, virulenta, que no tiene límites. Usted lo sabe cómo nos están atacando, las mentiras que nos están diciendo…”.

Enseguida, el Presidente de la República reveló que los militares colombianos están “ofendidos” con la versión (de miembros de la oposición) de que el incidente en la frontera, por la presencia de militares venezolanos, haya sido concertado con Nicolás Maduro, a manera cortina de humo.

Fue en ese momento cuando reveló una carta que, según el Presidente, estaba circulando en el Centro Democrático y que sería firmada por la representante María Fernanda Cabal y la senadora Paloma Valencia. Leyó apartes:

“… el sistema económico de mercado colombiano está siendo seriamente comprometido por el recurrente llamado de las FARC a imponer su agenda marxista leninista, siguiendo el modelo de la vecina Venezuela…”

“(…) El impacto del acuerdo de paz va mucho más allá de las fronteras de Colombia. Las relaciones comprobadas de las FARC con el crimen transnacional organizado y otras organizaciones terroristas como Hezbollah y Al-Qaeda permanecen intactas. Así mismo sigue siendo de gran preocupación su estrecha relación con los gobiernos de Cuba y Venezuela, los principales aliados de la República Islámica de Irán en la región, y sedes de múltiples organizaciones terroristas internacionales. Existe un consenso creciente en el sentido que las situaciones políticas de Colombia y Venezuela tienen que ser consideradas conjuntamente por el congreso de los Estados Unidos. Dado que la fuerza política que determina la dirección de ambos países es la misma, es decir, el establecimiento narcosocialista trasnacional en que las Farc desempeña su papel predominante”.

La oposición no tardó en encenderse. El más duro fue el senador Álvaro Uribe, quien el martes regresaba de su periodo de incapacidad médica. Aunque no se refirió a la carta, sí le mandó un sablazo al gobierno. "Santos nos engañó en 2010; nos estafó no solo acogiendo nuestra plataforma doctrinaria, sino que violó la ley; se robó las elecciones de 2014 y todos los días salen más pruebas de ese robo", afirmó.

Sobre el episodio de la misiva, el senador Ernesto Macías aseguró que no la conocía y pidió al presidente Santos que se le pasara para aumentarla y firmarla. Pero la senadora Paola Holguín admitió, en un comunicado, la existencia de la misma, pero aclaró que fue la única firmante por el Centro Democrático.

“Los firmantes de la carta somos 40 colombianos, entre ex senadores, ex gobernadores, ex concejales, ex magistrados, ex jueces, abogados, docentes universitarios, escritores, periodistas, un Obispo, militares retirados e historiadores. La única congresista del Centro Democrático que firmó fui yo, Paola Holguín”.

“Invito al Presidente Juan Manuel Santos a parar sus mentiras, su atropello y persecución a la oposición democrática, y le exijo asumir de una vez por todas su responsabilidad Constitucional como Primer Mandatario”, agregó la congresista.

Antes, la representante María Fernanda Cabal rechazó que el Presidente la relacionara con la carta, pues la desconocía, y sobre todo que la mención ara como una de las futuras firmantes del documento. “Es una estrategia, así como se inventó el hacker, ahora saca una carta del sombrero”.

El nuevo roce entre Santos y el uribismo tuvo lugar a solo cuatro días de las marchas del 1 de abril, que vienen siendo convocadas por movimientos y apoyadas por el Centro Democrático, que pretenden sacar a las calles a miles de personas para manifestarse “contra la corrupción del actual gobierno. El Presidente calentó los ánimos.