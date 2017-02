Daniel García: la puerta giratoria entre Odebrecht y el Centro Democrático

Daniel García Arizabaleta comenzó a asesorar a la multinacional Odebrecht en el 2010, justo después de haber accedido a información privilegiada sobre las contrataciones en infraestructura más importantes que llevaba a cabo el Estado.

Muy pocos los recuerdan, pero hacia julio de ese año, García estuvo presente en varias comisiones de empalme que adelantaban el saliente gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el entrante de Juan Manuel Santos.

Le puede interesar esta columna de Daniel Coronell: El silencio de García Arizabaleta

La presencia de quien fue director del Invías del 2007 al 2008 en dichos comités de transición entre dos gobiernos no pasó inadvertida, pues García en ese momento no era funcionario. Así lo reseñó la sección Alto Turmequé del diario El Espectador:

“Mucha sorpresa ha causado la presencia Daniel García Arizabaleta en la comisión de empalme del gobierno entrante para el Ministerio de Transporte. (…) Ha estado de cuerpo presente en varias reuniones del Ministerio, del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y también del propio Invías, enterándose de los temas que quedaban pendientes en esas poderosas entidades”.

El dato es relevante si se tiene en cuenta que García Arizabaleta no tenía expectativas de trabajar para el gobierno de Santos, pues le pesaba una sanción de la Procuraduría de no poder ejercer cargos públicos por 15 años, al haber falsificado documentos y cambiado manuales en beneficio propio.

Recomendamos: Columna Duda sobre Duda

Y de otro lado, según lo confirmó este lunes el expresidente Álvaro Uribe, ese fue el año en que García fue contratado por Odebrecht para prestar servicios que aún no han salido a la luz pública. Uribe le dijo a Blu Radio que García tuvo contratos con esa multinacional del 2010 al 2013.

Para la fecha de las comisiones de empalme, Odebrecht ya era contratista del Estado. El INCO les había adjudicado a los brasileros la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, una megaobra que costó 2,4 billones de pesos. Precisamente por ese contrato está en la cárcel el ex viceministro de Transporte de Uribe, Gabriel García Morales, quien aceptó ante un juez haber recibido un soborno de cuatro millones de dólares.

Luego de prestar sus asesorías a Odebrecht, García Arizabaleta entró a trabajar al naciente movimiento político de Uribe, que se preparaba para las elecciones al Congreso. Semana.com se comunicó con la Secretaría General de Centro Democrático para conocer desde qué fecha comenzó laborar como directivo. Pero la respuesta, dijo Amalia Salgado, se puede demorar “de dos a 15 días”.

Lo cierto del caso es que desde julio del 2013, García Arizabaleta era mencionado en los círculos políticos de Cali como “el dueño del uribismo en el Valle del Cauca”. La sección política del diario regional El País reseñaba durante ese mes que el exdirector del Invías sonaba como renglón a la lista al Senado. Pero la inhabilidad hizo que quien entrara fuera su hermana, María del Pilar García Arizabaleta. Finalmente no salió elegida.

Pero la ascendencia de Daniel García dentro de las grandes ligas uribistas lo llevó a convertirse en el director de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia. Y fue en esa época en la que Odebrecht volvió a relucir.

El asesor político Duda Mendonça le dijo a la revista Veja, de Brasil, que un ejecutivo de Odebrecht lo había contactado en el 2014 para informarle que la campaña de Óscar Iván Zuluaga estaba interesada en contratar sus servicios.

Mendonça –al menos esa es su versión- les habría pedido 4,3 millones de dólares de honorarios, un precio que habría sido considerado muy alto por parte de la campaña. Según Mendoça, Odebrecht se ofreció a pagar dicha suma a través de consignaciones en cuentas del exterior, esas que, de haberse realizado, no fueron reportadas por la campaña en Colombia.

“Por intermedio de Odebrecht, establecí contacto con Eduardo Duda Mendoça, a quien conocí personalmente en un viaje a Brasil en febrero del 2014, pagado por nosotros. (…) Mendonça era reconocido en Brasil por su relación y apoyo al Partido de los Trabajadores de Brasil, entre ellos a Lula da Silva, a quien ayudó a ser presidente. En esta reunión no se discutió ninguna propuesta económica”, respondió Óscar Iván en un comunicado.

Puede leer: "Si Óscar Iván fue informado... sería muy grave": Álvaro Uribe

En estas reuniones vuelve a entrar en juego García Arizabaleta. En la entrevista con Blu, Uribe reconoce que su exdirector del Invías le dijo en una conversación telefónica que viajó una sola vez a Sao Pablo para reunirse don Duda y que ese viaje lo pagó Odebrecht. Lo claro es que para la fecha de la reunión (febrero del 2014), García Arizabaleta ya era directivo de la campaña de Óscar Iván.

Semana.com contactó Zuluaga para conocer en qué consistieron las gestiones del exdirector del Invías en su campaña y la relación con Odebrecht, pero dijo que avisaría cuando decidiera dar entrevistas al respecto. Este portal también llamó al partido Centro Democrático para conocer la versión de García Arizabaleta, quien aún aparece en la página web de la colectividad como coordinador político, pero tampoco hubo respuesta.

El expresidente Uribe le había pedido al Comité de Ética de su partido que investigara los supuestos pagos de Odebrecht a Duda Mendonça. “Se ha publicado que la firma Oderbrecht le habría pagado al señor Mendoça una suma adicional, sobre la cual el docyor Zuluaga dice no haber sido informado. Creo urgente emplazar al señor Mendoça para que diga por qué no informó al doctor Zuluaga o a los directivos de la campaña sobre ese pago adicional, o si informó, a quién lo hizo”, pidió el ex mandatario. Esas son las preguntas que aún no han sido respondidas.