En efectivo y en dos "paquetes" habría llegado el dinero al gerente de la campaña Santos

Aumenta la expectativa por las declaraciones del excongresista Otto Nicolás Bula que dio los detalles de tiempo, modo y lugar en que se habría entregado el dinero de Odebrecht al gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

Esta información, que fue compulsada al Consejo Nacional Electoral para que investigue, ya fue repartida y está siendo objeto de estudio por parte de la entidad. En el reconocimiento de Bula, publicado por La W Radio en el programa de la periodista Vicky Dávila, el excongresista asegura que la entrega del dinero se hizo en efectivo y en dos momentos distintos.

El excongresista, que está detenido por cuenta del escándalo, confirma que fue el empresario Andrés Giraldo quien en un hotel de Bogotá quien recibió el dinero.



“Cuando llegó la primera plata, que fueron los 500 mil dólares, se hizo el descuento original del 10 por ciento, que fue el negocio que se hizo con el señor López. Me dieron 200 millones de pesos a mí, el saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel, aquí en Bogotá (…) que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano (…) esa plata era para el señor Roberto Prieto”.



El documento que ya fue repartido a la magistrada del Consejo Nacional Electoral Ángela Hernández Sandoval, también indica que después de la segunda entrega del dinero, Bula presenció la que habría sido una reunión entre Prieto y Giraldo.

“Sé que (el lugar) es como en la calle 85 (…) en la parte de atrás, hay como un parquecito. La segunda vez que llevé la otra consignación (fue) al mismo hotel, en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadró el carro en otro parquecito, porque en esa vía lo molestaban mucho y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo”. “Le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación, comí, me demoré un poquito (…) cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro, iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro y el entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo”.

El documento indica además que contra Prieto no solamente declaró Bula sino también el ex viceministro Gabriel Ignácio García, quien está detenido en el marco de la investigación que se adelanta por los sobornos en la concesión de la Ruta del Sol tramo 2.



Con respecto a Giraldo, Prieto afirmó en La W Radio: “Yo puedo jurar ante quien sea que lo que dice Bula es mentira. Mi amigo nada tiene que ver (...). Él incluso se haría un polígrafo”.



El Fiscal General también dio detalles de la investigación que cursa en la Fiscalía. Explicó que aunque la entrega del dinero a la campaña es un tema vedado para la Fiscalía porque las sanciones que existen son administrativas y disciplinarias, este mismo hecho sí puede tener implicaciones penales, por lo que deja claro que las investigaciones sí continuarán.

De manera que confirmó que cuenta con evidencia que demuestra que el dinero sí salió de Brasil y fue monetizado en Colombia a través de dos instalamentos de 500.000 dólares.



"En todo caso se ha establecido que de dicho monto (USD$ 4,6 millones de dólares), el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de USD $ 1 millón de dólares", dijo Néstor Humberto Martínez.