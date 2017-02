Qué puede hacer ante la eliminación de los videos silenciosos de Facebook

Los videos que aparecen en tu muro de Facebook ya no son silenciosos por defecto. A partir de ahora, se reproducirán automáticamente con sonido, según anunció la red social esta semana.



El motivo de este cambio, según la compañía, es que sus usuarios consumen cada vez más contenido multimedia y "esperan escuchar sonido en los videos cuando tienen el volumen activado en su dispositivo".



Efectivamente, gran parte del crecimiento de Facebook de los últimos meses se atribuye a los videos, que cada vez tienen más protagonismo en la plataforma. En enero del año pasado, se registraron 100 millones de horas de video vistas en la red social por día, según cifras de la empresa.

"Con esta actualización, el sonido se activará y se desvanecerá a medida que los usuarios naveguen en la página, aportando vida a los videos", ese lee en el blog de Facebook."Poco a poco, lo estamos implantando en más usuarios", agregaron.



Facebook dijo que quiere "mejorar la experiencia audiovisual de sus usuarios" con esta medida.



Los cambios también permitirán que los videos "floten" sobre el muro para que los usuarios puedan ejecutar otro tipo de acciones a la vez, algo que ya sucede en YouTube. También hay una versión mejorada de los videos en formato vertical y una aplicación para el televisor.



La firma tecnológica ha estado probando la iniciativa en un número de usuarios y asegura haber recibido "críticas positivas". Por eso quiere hacerla efectiva para todo el mundo de aquí a final de año.



Pero,¿qué ocurre si estás en un lugar público y no quieres que todo el mundo escuche lo que estás viendo? ¿O si, simplemente, no quieres escuchar el sonido del video y prefieres navegar de forma silenciosa?¡Que no cunda el pánico! Existe solución.



1. Desactiva la reproducción de sonido automática en la aplicación



Una opción para volver a los videos "mudos" es desactivar el sonido en la app de Facebook de tu teléfono o tableta. De esa manera, evitarás que se reproduzca de forma automática. ¿Qué ocurre si estás en un lugar público y no quieres que todo el mundo escuche lo que estás viendo? Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:



Abre la aplicación de Facebook en tu dispositivo.



Toca las tres líneas horizontales en la esquina de la pantalla (a la derecha si es iOS y a la izquierda si es Android).



Ve a "Configuración de la cuenta" y después, a sonido (iOS); si es Android, escoge la opción "Configuración de la app".



Pulsa en la opción para desactivar los sonidos (iOS) o los videos que comienzan con sonido (Android).







2. Modifica el volumen multimedia



Si lo que quieres es mantener alto el volumen del sonido de llamadas pero no el de los videos, tan solo tienes que ajustar el volumen multimedia en tu teléfono.

En el caso del iPhone, existen dos tipos de volúmenes diferentes: el de las llamadas y mensajes y el del audio en general. El primero se encuentra en el menú "Ajustes" y, dentro de éste, en "Timbre y alertas". El segundo, en los botones laterales del teléfono (si tienes activada esa opción en "Ajustes").



En el caso de Android, debes ir a la opción "Multimedia" y modificar el sonido según tus preferencias.





3. Pon tu teléfono en silencio

Por supuesto, si no quieres escuchar el sonido de los videos de Facebook también puedes poder tu celular en modo "Silencio" para asegurarte de apagar el sonido de inmediato. Aunque, en este caso, cada vez que quieras escuchar el sonido de un video deberás activarlo de nuevo.