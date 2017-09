Cuánto cuesta hacer una droga contra el cáncer

Los medicamentos contra el cáncer han llegado a precios inusitados. Un reporte de 2016 señaló que sus costos se habían duplicado seis veces desde el año 2000, y para dar un solo ejemplo reciente, la nueva terapia genética de Novartis para tratar el mieloma múltiple que acaba de aprobar la FDA tiene un precio de 475.000 dólares. Estos precios exorbitantes están poniendo en jaque a los sistemas de salud en el mundo.

La industria reclama que el precio corresponde a todos los años de investigación invertidos antes de que el medicamento llegue al mercado, que pueden ser diez. Un estudio hecho en 2010 por el Tufts Center for the Study of Drug Development encontró que desarrollar de cero un medicamento costaba 2.7 billones de dólares y desde entonces esa cifra ha sido usada por la industria para justificar sus precios. Pero un reciente trabajo publicado en la revista de la Asociación Médica Americana (JAMA, por su sigla en inglés) encontró que hacer una droga para cáncer no cuesta tanto: la cifra media a la que llegaron los autores del trabajo fue de 657 millones. Los investigadores adicionaron 100 millones de dólares más para compensar por ingresos ganados si en lugar de desarrollar drogas se hubiese invertido el dinero en la bolsa.

El trabajo fue hecho por expertos de Oregon Health and Science University y el Memorial Sloan Kettering Cancer Center quienes identificaron diez compañías que han logrado cada una por separado obtener aprobación de una droga contra el cáncer y ponerla en el mercado. La información se obtuvo de los reportes que cada una hace a la SEC, la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos.

El grupo de investigadores encontró que en realidad toma solo 7 años en desarrollar una droga y que esté lista para el consumo. Una vez se logra la aprobación, la media de margen es de 1.6 millones de dólares. Eso significa que cada medicamento recibe cerca de 1 billón de dólares en ganancias, es decir, siete veces más de lo que invirtieron en desarrollarla. “Estos resultados sugieren que la innovación de una medicina es muy lucrativa y que el precio de ellas no está necesariamente justificado por el gasto que se invierte en crearlas”, dijo Sham Mailankody, uno de los autores del trabajo.

El estudio fue criticado puesto que no refleja el hecho de que las compañías farmacéuticas con frecuencia invierten millones de dólares en potenciales drogas que nunca funcionan. Según ellos, las que alcanzan el mercado deben pagar por aquellas que resultaron fracasos. El estudio, sin embargo, fue hecho con diez casos exitosos. “Ignorar los costos de investigación y desarrollo de muchas compañías que no han recibido aprobación de la FDA implica falta de comprensión del tema de riesgo que ellas enfrentan”, dijeron a los medios los voceros de PHrMA. No obstante, los investigadores consideran que sí tomaron en cuenta el costo del fracaso al incluir que cada compañía tenía en promedio tres otras drogas que generaron costos al desarrollarlas pero no produjeron ganancias porque nunca funcionaron.

Len Lechtenfeld, director médico de la Sociedad Americana de Cáncer señaló que había que entender este problema desde la perspectiva de los medicamentos biológicos. La mayoría de las nuevas terapias para el cáncer son inmunoterapias y agentes biológicos que funcionan en un grupo de pacientes mucho más pequeño y por eso las compañías farmacéuticas deben cobrar más por estos productos para tener ganancias. No es como otras drogas dirigidas a la población general, como los antibióticos, que al ser más masivos pueden tener precios más bajos. “Ahora el costo se debe compartir en apenas cientos de pacientes. Es un mundo diferente”, señaló el experto.

Otros creen que los resultados del estudio demuestran de manera irrefutable que el costo de la investigación y desarrollo es pequeño en relación a las ganancias. Los investigadores destacaron la importancia del debate y para facilitar las cosas sugieren que las compañías revelen esas cifras y se pueda saber de manera transparente que sus medicamentos tienen precios justos y no están basados en lo que el mercado pague por ellos.