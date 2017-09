Parálisis de Bell: la extraña enfermedad que padeció Angelina Jolie

Vanity Fair publicó una crónica en la que se narraban los primeros meses de Angelina Jolie sin Brad Pitt a su lado. Lo que llamó más la atención de muchos medios de comunicación es que se mencionaba que la actriz había sufrido parálisis de Bell.

No se sabe si la razón fue por la menopausia o por el estrés que le ocasionó su divorcio. Lo que sí es cierto es que se trata de un síndrome que no es muy conocido y por lo tanto del que no se habla con frecuencia.

Este mes de septiembre se cumple un año del divorcio y la actriz le ha dicho a un medio suizo que su soltería no le ha dejado nada bueno. Desde ese entonces no ha podido actuar o dirigir películas, ya que ha estado concentrada en la crianza de sus hijos. En 2013 Angelina fue sometida a una mastectomía doble y en 2015 le extirparon los ovarios. Hace unas semanas contó que a sus males de salud se le sumó este síndrome producto del estrés por su divorcio.

La causa de la parálisis de Bell es un compromiso del nervio facial, este es el encargado fundamental de ser el motor de los músculos de la cara. “El nervio es como el cable eléctrico que lleva la energía a los músculos de la cara para que se muevan”, explica el neurólogo Remberto Burgos. Se trata de una condición habitualmente temporal en donde los músculos de la cara se debilitan o se paralizan.

Uno de los síntomas más evidentes que presentan los pacientes es la caída de la mitad de la cara. “Habitualmente se paraliza un lado. En condiciones excepcionales pasa la parálisis bilateral, puede ocurrir también que un porcentaje entre el 10% y 20% se presenta en el mismo lado”, comenta el neurólogo.

En los estudios sobre la parálisis facial se consideró que el nervio se oponía a ciertos cambios, como por ejemplo cambios de temperatura, pero hoy se acepta que la parálisis de Bell es un síndrome agudo que también podría ser producido por una infección, es decir de tipo viral. Sin embargo, las causas que la producen no son del todo conocidas.

Hay otras causas como el virus herpes zóster. A veces hay tumores o lesiones cerebrales que se pueden manifestar como parálisis de Bell, en estos casos hay que tener la certeza por parte del equipo médico de que se trata de un diagnóstico preciso, dado que la parálisis se puede presentar tan solo como un síntoma.

Angelina Jolie contó que trató el síndrome con acupuntura. Sin embargo, el procedimiento médico exige que si el paciente llega en la fase aguda, es decir dentro de las primeras 36 horas, se le suministra drogas antiinflamatorias como cortisona, pensando que se pueda tratar de una infección.

Cuando el paciente es diagnosticado con parálisis facial en su forma crónica, es decir al quinto día, ya no se justifica el suministro de antiinflamatorios sino que se hace un tratamiento de rehabilitación facial. Se trata de terapias en donde se manda a un centro especializado con una terapeuta y “posteriormente se le enseña al paciente a que él sea el protagonista de su terapia”, explica Burgos para enfatizar que al paciente se le debe enseñar los ejercicios que tiene que hacer con los músculos faciales. “Fruncir el ceño, mover la boca, etc.”, y pararse frente al espejo para que sea el protagonista activo.