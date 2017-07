Hijo de Trump admite que buscó ayuda de Rusia contra Hillary Clinton

El hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump divulgó este martes correos electrónicos que lo muestran deseoso de obtener información comprometedora sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton, de una abogada presentada como una emisaria del gobierno ruso con la que se reunió durante la campaña electoral de 2016.

La explosiva revelación constituye un capítulo más en el interminable escándalo sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado, que es objeto de investigaciones del fiscal especial Robert Mueller y el Congreso.

El asunto, que Trump niega como falsedades, persiste como una pesada nube negra sobre la Casa Blanca.

El presidente emitió una mínima declaración en la que defendió a su hijo, al que definió como una persona de "muchas cualidades". "Aplaudo su transparencia", agregó.

Le recomendamos: Hijo de Trump habló con abogada vinculada a Rusia durante la campaña

El empresario Donald Trump Jr. decidió hacer públicos los correos electrónicos para salir al cruce de una serie de denuncias publicadas el fin de semana por el diario The New York Times, que reveló esa reunión.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq