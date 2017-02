"Esto no es un proceso 8.000": Fiscal sobre Odebrecht

El fiscal general dio esta mañana una de las ruedas de prensa más esperadas de su gestión. Luego de que en la tarde del martes, Néstor Humberto Martínez reveló que existe un testimonio de Otto Bula en el que asegura que de los sobornos de Odebrech, un millón de dólares se habrían entregado al gerente de la campaña Roberto Prieto, el jurista decidió salir a los medios a aclarar todas las dudas que había producido ese anuncio.

Martínez respondió tajantemente la pregunta de un periodista sobre si el escándalo de Odebrecht sería una especie de proceso 8.000 en Colombia. Al respecto, el fiscal aseguró que "el proceso 8.000 era un proceso judicial", mientras que este es un proceso administrativo que se surtirá en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El fiscal aclaró que se trata de un proceso administrativo y que, por eso, el ente investigador entregará el material probatorio que tiene a ese organismo. "Le corresponderá el CNE indagar sobre esta materia", dijo. Aclaró que la Fiscalía no va a llamar por ahora a Prieto, pues no quiere usurpar las funciones de esa alta corte y porque si lo hiciera, podría estar incurriendo en un prevaricato. Por otro lado, dijo que en ese momento Odebrecht era una empresa reputada y legal, no como en el proceso 8.000, en el que se trataba de dineros provenientes del narcotráfico.

Martínez entregó detalles del testimonio que dio Bula. Aseguró que era importante aclarar que la hipótesis investigativa se centraba en un contrato relacionado con el otrosí para la obra Ocaña-Gamarra. Y que fue dentro de ese proceso que salió una nueva teoría del caso.

En un principio, la Fiscalía estudiaba ese contrato, pues de ahí supuestamente había salido la comisión de éxito de 4,6 millones de dólares. Las pesquisas se basaban en la existencia ese contrato y de la comisión de éxito que se habría ganado Bula. Sin embargo, en los últimos días este confesó que ese contrato era "simulado", es decir, que no estaba vinculado a la adición porque jurídicamente nunca existió. Entonces la investigación dio un giro. Por ahora, Bula ha hablado de un millón de dólares de esa coima, pero el ente acusador está detrás de averiguar qué pasó con los otros 3,6 millones de dólares.

Bula le aclaró a la Fiscalía que él no hizo uso de esa plata, con excepción de la suma de un millón de dólares. Según su versión, él ubicó unas compañías chinas y panameñas para traer ese dinero y luego entregárselo a Roberto Prieto, quien en ese momento era el gerente de la campaña de la reelección. El exsenador no entregó documentos, pero sí señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se habría hecho esa transacción. El senador aseguró que le habría entregado ese dinero a Andrés Giraldo, una persona de confianza de Prieto. Sobre ese punto, Martínez aseguró que le ha pedido a la Superintendencia Financiera investigar si pudo existir en esa transacción un lavado de activos.

Martínez manifestó su molestia por las afirmaciones del secretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien aseguró en la tarde del martes que detrás de las declaraciones de Bula estaría el uribismo. Sus palabras cayeron muy mal y el funcionario fue criticado por políticos y líderes de opinión. Al respecto, el fiscal aseguró que "no busquen en las decisiones de esta Fiscalía una supuesta sindéresis política". Agregó que en medio de esta confrontación política que vive la nación muchos intentarán encontrar una explicación de las decisiones judiciales en el marco de esa polarización, pero que la Fiscalía "no favorece ni a uno ni a otros porque las decisiones de la Fiscalía no tienen ese alcance político". El Centro Democrático ha anunciado que denunciará penalmente al secretario de Transparencia. Agregan que Enciso tiene un conflicto de interés, pues fue el director del centro de pensamiento de la campaña de la reelección de Santos.

El efecto dominó de Odebrecht

El martes en la tarde, el fiscal Néstor Humberto Martínez citó a una rueda de prensa para comunicar los avances en la investigación por el caso de Odebrecht. A medida que avanzan las investigaciones, el ente acusador tiene más detalles de cómo la compañia brasilera ejecutó su estrategia de sobornos con altos funcionarios para hacerse a las grandes licitaciones de infraestructura.

En toda América Latina se está revelando como Odebrecht financiaba campañas políticas para poder tener acceso a los más altos círculos del poder. Esas acusaciones habían salpicado a Colombia en el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según reveló la revista brasilera Veja, el publicista Duda Mendoça reveló que Odebrecht había pagado sus honorarios cercanos a los 1,6 millones de dólares.

La información que Mendoça entregó a las autoridades judiciales en Brasil prueba que en el 2014 un ejecutivo de Odebrecht se reunió en Sao Paulo con el candidato Óscar Iván Zuluaga y su hijo David. Posteriormente, se conoció que también habría asistido a ese encuentro Iván Duque. El senador respondió que nunca tuvo nada que ver con la financiación de esa campaña y que Zuluaga debía dar explicaciones.

El martes, Martínez leyó un comunicado que comenzaba precisamente con esos señalamientos. En un listado de múltiples puntos comenzó diciendo que había enviado una carta a la directora nacional del partido Centro Democrático. En este documento, el fiscal explica con detalle por qué no continúa él con el proceso y le envía copias al CNE. Pues, a su juicio, esa es la "entidad competente para investigar el cumplimiento de las normas sobre financiación electoral, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución, en concordancia con las Leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011".

Luego, el fiscal continuó con un listado relacionado con las obras de la Ruta del Sol. Y en medio de esos resultados, estaba la línea que generó el tsunami político que sacude al país. "En todo caso se ha establecido que de dicho monto (USD$ 4,6 millones de dólares), el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de USD un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña “Santos Presidente - 2014”, decía el comunicado.

Prieto, en una respuesta rápida, aseguró que las declaraciones de Bula son "infundadas y tendenciosas (...) escasamente lo distingo y nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café", dijo. Agregó que como gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014, promovió una política de no recibir donaciones, de manera que los gastos de la misma -afirma- fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE y auditados por la misma institución. Ha trascendido que el gerente de la campaña sufre en este momento quebrantos de salud.

Las declaraciones del fiscal abrirán un debate nacional. Por ahora, todos los ojos del país estarán en el CNE, una corte que ha sido criticada por su politización y falta de eficencia. La llegada de este proceso será seguramente el desafío más grande en la historia de ese organismo.

