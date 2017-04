La 'vaca' del Congreso para ayudar a Mocoa

Frente a la tragedia de Mocoa, muchos colombianos no han tenido reparos en meterse la mano al bolsillo. Antes de que el gobierno habilitara los cuatro puntos de recepción de donativos en especie, miles de colombianos ya se habían acercado con insumos ante los organismos de rescate. El último reporte de las cuentas oficiales que recogen los donativos ciudadanos este lunes llegó a $ 980 millones.



Ante la solidaridad de la comunidad internacional, de otros gobiernos y de los ciudadanos, la Cámara de Representantes no se quiso quedar atrás. La agenda de la plenaria comenzó apretada: debían tramitar el Estatuto de Oposición, que le otorga garantías a los movimientos políticos contradictores y minoritarios, además del artículo transitorio que blinda el acuerdo de paz durante los próximos 12 años. Pero eso no fue un impedimento para honrar la memoria de las víctimas de la catástrofe con un minuto de silencio.



Acto seguido, y rompiendo el orden del día, los 127 representantes a la Cámara escucharon atentos las intervención de Norbey Marulanda, del Partido Liberal, quien pidió ir más allá del homenaje y propuso transformar la solidaridad que minutos antes mostraron en hechos concretos.

Para ello, les pidió que donaran un día de sueldo en favor de las víctimas de la capital de Putumayo, duramente golpeada por una avalancha este fin de semana. Todos, sin excepción, se acogieron y avalaron la propuesta.

En el acuerdo quedó establecido que el descuento se hará en el pago de nómina del mes de abril y será consignado a la cuenta de Davivienda número 021 666 888, que el gobierno para que los colombianos ayuden en esta tragedia.

Esta fue la proposición aprobada por los congresistas para que les descuenten un día de sueldo.

Un congresista en Colombia gana alrededor de 28 millones de pesos mensuales. Esto significa que si donan un día de su sueldo, a la cuenta de las víctimas llegarían $ 933.000 por congresista. La Cámara la componen 166 representantes de todo el país, lo que significan que en total recolectarían $ 158.878.000 para socorrer la mayor tragedia que ha vivido Mocoa en su historia.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dispuso por su parte que la Secretaría General recogiera los donativos en especie de los ciudadanos, como alimentos no perecederos, cobijas y ropa para ayudar a los damnificados.



Aunque el gobierno había pedido no entregar ayudas en especie a los damnificados por cuestiones de organización, el presidente Juan Manuel Santos abrió la puerta para recibirlas en cuatro puntos de recepción: en la Cruz Roja, la Defensa Civil, el ICBF y las brigadas y comandos de la Policía Nacional.

El Primer Mandatario pidió que las ayudas limitaran a útiles de aseo, kits de cocina, colchonetas, frazadas, ropa nueva para adultos y niños, ropa interior, pañales y alimentos como aceite, granos, panela y enlatados. El presidente hizo especial énfasis en que no se recibirán medicamentos, ni ropa usada, ni alimentos perecederos.

