El hombre al que señalaron de guerrillero en un avión y se enteró al ser tendencia en Twitter

Este martes#SanciónSocialALasFarc fue tendencia en redes sociales gracias a un trino de la esposa del senador antioqueño del Centro Democrático, Alfredo Ramos. "No quise montarme en el mismo avión en el que iba un guerrillero de las Farc, Avianca me dice que es discriminación, no me dejaron ni bajar", escribió Juliana Hernández en un trino que se viralizó rápidamente y generó reacciones de todo tipo.



Su mensaje lo acompañó con una fotografía de esa persona que como ella tenía un asiento en el vuelo. El hombre, sentado en el medio de una fila, lleva una camiseta de Call of Duty y una cachucha verde militar con una estrella roja, uno de los símbolos de la revolución cubana. En la fotografía no se le alcanza a ver la cara.







Fabio Vinasco viajaba acompañado de su esposa Gloria. Regresaban a casa después de que a ella le realizaran algunos exámenes médicos en Medellín y entraron con prioridad al avión de Avianca, pues la situación de salud de Gloria exige atenciones especiales durante el vuelo. Se quedaron dormidos antes de que abordaran todos los pasajeros.



Cuando Fabio despertó no notó nada raro, se acomodó la cachucha que su hijo Andrés le había traído de Cuba -para su colección- y ayudó a su esposa a bajar de la aeronave. Llegaron a casa sin ningún contratiempo.



Horas más tarde Andrés Vinasco recibió una llamada que le informaba sobre una fotografía de su padre en una publicación en redes. Era el tweet de Juliana Hernández, en el que lo tildaba de guerrillero.

Ni Fabio ni Gloria se percataron de que Juliana los había fotografiado. Aseguran que el vuelo transcurrió con normalidad y que en ningún momento escucharon a alguien que quisiera bajarse del avión. "De pronto habló con el personal abordo, pero no con mi familia", afirmó Andrés.



Mientras tanto la tendencia seguía creciendo en redes. El senador Alfredo Ramos tuiteaba constantemente con el hashtag #SanciónSocialALasFarc y su esposa compartía algunos mensajes como "Repudiemos criminales de lesa humanidad. Que se sientan mal cuando se encuentren a cualquier colombiano en la calle#SanciónSocialALasFarc" y "Si se los encuentra en un restaurante, en un parque, en el Congreso, dígales que respeten y que se vayan del lugar. #SanciónSocialALasFarc". Estas eran las frases que llenaban el timeline de cientos de usuarios.

Esto arrancó bien. Narcos far envían a sus ignorantes a insultar por Twitter. Nosotros los rechazaremos en la calle#SanciónSocialALasFarc — Alfredo Ramos Maya (@AlfredoRamosM) 20 de septiembre de 2017



Andrés enfrentó a Juliana por el mismo medio. Le escribió un tweet aclarando que el de la foto realmente era su padre. "Un pensionado, exdocente, abogado. Va a misa todos los días... cuida de mi madre. El mejor consejero de la tierra. Sabio. Lector. Papá", así lo describió el mismo Andrés en uno de sus trinos.

Imagínese que el señor de la foto es mi papá. Un pensionado que trabajo más de 20 años educando en Bogotá. Nada tiene que ver con FARC. — Andrés Trece (@AndrsTrece) 20 de septiembre de 2017



Inicialmente Juliana bloqueó a Andrés cuando él le pidió una rectificación. Él no no desistió y acudió al mismo mecanismo: un tuit. Su trino se viralizó más rápido que incluso la publicación inicial de Juliana. “Señores. Pido rectifiquen. No es un guerrillero de las Farc. Es mi papá. Un pensionado que trabajó educando 33 años”, fue un trino inmediatamente siguiente.

@julianahfd pone en riesgo la vida de mi papá diciendo sin razón que es de las farc. Pido rectifique y me bloquea. Así, soberbio es el CD. pic.twitter.com/eyPpJOYHED — Andrés Trece (@AndrsTrece) 20 de septiembre de 2017

Una hora más tarde Juliana desbloqueo a Andrés y publicó un pequeño párrafo pidiendo disculpas. “Cuando abordé el avión de Avianca recibí información de que iba un guerrillero, rectifico si no fue así y ofrezco disculpas por el daño que se pueda causar. Me reafirmo en la necesidad de que los colombianos exijamos justicia y rechacemos a los criminales de las Farc que gozan de la impunidad que inmerecida que les ha dado el gobierno”, dijo en su publicación.

Para Andrés no era suficiente. Consideraba que la esposa del senador uribista no dejaba claro que su padre realmente nunca ha pertenecido a las Farc y no había borrado la publicación original, que seguía siendo compartida. “No Juliana "rectifico que si no fué así" continúa sembrando dudas sobre mi padre. Esto NO es una disculpa ante tu garrafal error”, trinó.

Minutos más tarde el trino inicial y la disculpa fueron borradas. En su lugar estaba un último trino que pedía excusas de manera más extensa. “Cometí un error por mi ligereza, por creer en información que resultó siendo falsa, por dejarme llevar por mis pasiones".

“Siento que las disculpas que pide son sinceras”, dijo Andrés. “Queda el sinsabor de que lo que hizo fue violento y el temor de lo que pueda pasar”. “Está perdonada, pero a veces falta algo más que pedir excusas”, puntualizó.

Para Andrés la conclusión es clara: “tenemos que trabajar, sobre todo, en construir una paz en medio de tanto temor, cuando hasta una gorra aterroriza".

Por favor. Cero amenazas y bullying a @julianahfd que reconoce su error y está tratando de enmendarlo. NO MÁS VIOLENCIA. — Andrés Trece (@AndrsTrece) 20 de septiembre de 2017

A la hora de cerrar este artículo la cuenta de Juliana estaba restringida en Twitter, el senador Alfonso Ramos había compartido el último trinó de su esposa y aunque las tendencias se enfocaban en otros temas Andrés seguía respondiendo mensajes sobre la verdadera identidad de su padre.