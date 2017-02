El silencio de García Arizabaleta

El pasado 6 de enero le envié al exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta un correo electrónico con cuatro preguntas que un mes después no ha contestado. Fue el propio García Arizabaleta quien me pidió que le formulara los interrogantes por escrito. Lo había llamado por teléfono para preguntarle por una afirmación que me hizo un día antes el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga:

“Daniel García había tenido un contrato con Odebrecht –aseguró Zuluaga en una conversación telefónica que sostuvimos- y él me dijo: ‘Si quiere podemos investigar si Odebrecht tiene contacto con firmas (de consultoría política) de esas en el Brasil’. Y a través de Odebrecht se nos dieron los datos para poder concertar la cita con Duda en Brasil”. (Ver vínculo)

Llamé repetidamente al celular de Daniel García Arizabaleta para obtener su versión sobre la afirmación de su jefe político. Ante la falta de respuesta le escribí un correo electrónico que el respondió así:

“Me encuentro fuera del país y mi teléfono no se encuentra habilitado, con mucho gusto estoy atento a cualquier inquietud si no fuera molestia para usted por este medio. Quedo atento para lo que pueda ser útil. Feliz día”.

Fue entonces cuando le envié las cuatro preguntas:

1. ¿Cuál ha sido su relación con Odebrecht?

2. ¿Ha tenido usted contratos con Odebrecht?

3.¿Cuál fue su papel en la contratación del asesor Duda Mendonça para la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga?

4. ¿Sabe si Odebrecht cubrió una parte de la asesoría de Duda para la campaña?

Ocho días después de esta comunicación le envié otro correo electrónico insistiéndole en las preguntas cuyas respuestas son cruciales para saber a cambio de qué Odebrecht terminó pagando la mayor parte de la millonaria asesoría política de Duda Mendonça a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, según lo ha confesado el propio Duda a las autoridades de Brasil. (Ver documento)

Si García Arizabaleta tenía un contrato con Odebrecht, como lo asegura Zuluaga, ¿cuál era el objeto de ese contrato? El exsenador Otto Bula -compañero de causas del parapolítico Mario Uribe- está preso justamente por tener un contrato con Odebrecht bajo la modalidad de honorarios por cuota de éxito que presuntamente era usado para pagar sobornos.

No es la primera vez que el nombre de García Arizabaleta aparece mencionado en temas poco claros de contratación. Hace un tiempo el periodista Gerardo Reyes publicó en El Nuevo Herald una conversación grabada en 2009 mientras se adelantaba la licitación de la Ruta del Sol.

Los dos interlocutores están presos hoy. El primero es el constructor Miguel Nule y el segundo es el entonces viceministro de transporte, Gabriel García Morales, quien hace pocos días se declaró culpable de haber recibido parte de los sobornos de Odebrecht.

En un aparte de esa conversación, Miguel Nule pregunta:

–¿Y el presidente tiene algún interés en esta vaina?

–El presidente a mí nunca me ha dejado decirle nada –responde el viceministro García- pero todo el mundo sabe que él está mandando mensajes.

–Pero por eso –interrumpe Nule- para que quede todo… Gabri, ¿y quién está buscando al presidente?

–Daniel García -responde inmediatamente el viceministro-. Ah, y el malparido es él porque le tiene un guardado a Miguel Peñaloza.

En febrero de 2014 el detenido mayor de la Policía Juan Carlos Meneses, testigo contra Santiago Uribe Vélez en el caso del grupo paramilitar de los Doce Apóstoles, declaró que Daniel García Arizabaleta había sido el encargado de darle contratos y firmar convenios interadministrativos –entre ellos uno con la Alcaldía de Buga- para favorecerlo y así comprar su silencio.

En un comunicado García Arizabaleta aseguró: “Que yo recuerde nunca he visto personalmente al señor Juan Carlos Meneses”. (Ver comunicado)

Una fotografía se encargó de refrescarle la memoria. Para colmo de casualidades aparece en ella posando entre el alcalde de Buga de la época y el mayor Meneses. (Ver fotografía)

A pesar de haber sido destituido e inhabilitado por 15 años por falsificar documentos y cambiar manuales de funciones en beneficio propio, Daniel García Arizabaleta sigue siendo consentido y protegido del Centro Democrático.