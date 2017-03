“El candidato del Centro Democrático debe salir de una consulta abierta”

Semana.com: En este momento, el uribismo está en la búsqueda de su carta para las presidenciales. ¿Cuáles son las posibilidades para llegar a un acuerdo?

Carlos Holmes: Creo que lo que le conviene al Centro Democrático es una consulta democrática abierta para elegir al candidato. Así, ese candidato tendría una gran legitimidad. Porque quien no sea capaz de ganar una consulta democrática, naturalmente no puede aspirar a ganarse una elección presidencial. La convención es un mecanismo mandado a recoger. Y he escuchado a alguien planteando la vía de las encuestas, pero no me parece adecuado.

Semana.com: ¿Qué lecciones dejó la experiencia de las pasadas elecciones?

C. H.: No fue buena esa experiencia, fue traumática. Salieron mensajes traumáticos para el partido. Y eso nos llevó a creer, a mí particularmente, que ese (el de la convención) es un escenario que no conviene repetir.

Semana.com: ¿Qué significa dentro de la campaña el retiro temporal de Óscar Iván Zuluaga?

C. H.: Esa decisión de él da cuenta de sus altas condiciones personales y políticas. Yo lo lamento. Porque creo que la presencia de Óscar Iván en este debate es fundamental para el país y para el partido. Espero que las cosas se aclaren pronto de manera que pueda regresar a la arena política en la cual hace mucha falta.

Semana.com: ¿Y la llegada de María Rosario Guerra en qué puede cambiar ese ajedrez?

C. H.: Ella es bienvenida. Es una presencia constructiva, es una gran profesional, tiene mucha experiencia política, tiene ganas y eso le hará muy bien al debate interno dentro del partido, y posteriormente al debate presidencial.

Semana.com: ¿Cómo se van a tomar las decisiones en un partido tan joven?

C. H.: Yo creo que la decisión con respecto al mecanismo debe ser un acuerdo entre los precandidatos, y ese acuerdo debe llevarse a la convención del partido que posiblemente tenga lugar en abril. Si los precandidatos estamos de acuerdo en la regla para elegir al candidato eso permitirá que el proceso se desarrolle con mayor fluidez y sin traumatismos.

Semana.com: ¿Y Uribe ha dicho cuál de esas opciones le gusta más?

C. H.: No, el expresidente no ha manifestado absolutamente nada. Sin embargo, recuerdo que en el proceso anterior él se inclinaba porque fuéramos los precandidatos los que definiéramos la regla para definir al candidato.

Semana.com: En términos parlamentarios, se ha especulado sobre no llevar lista cerrada, sino pasar a voto preferente… ¿Hay claridad sobre ese tema?

C. H.: No hay claridad todavía. Hay una gran reflexión interna acerca de qué sea lo más conveniente. Yo siempre he preferido la lista cerrada, porque permite construir partido y permite disciplina. Pero con las circunstancias actuales del partido va a ser muy difícil plantear la lista cerrada, sin embargo, la decisión no se ha tomado todavía.

Semana.com: Teniendo en cuenta la posible alianza con los conservadores ¿Cómo volver a juntar a esas fuerzas del ‘No’, de quienes se dijo en su momento ganaron con “engaños”?

C. H.: Hay dos maneras de tratar esa pregunta. Yo recuerdo que Santos decía que si el ‘No’ ganaba habría terrorismo urbano. Recuerdo a Humberto de la Calle diciendo que si el ‘No’ gana que se perdía todo, que era imposible renegociar. Entonces eso de hablar de engaños en la campaña es bueno no hablarlo como una cosa definitiva. En relación con las posibles coaliciones opino que son necesarias. Y se hacen con fuerzas y ciudadanos afines. Para construir esa alianza lo que creo que toca hacer primero es hacer bien nuestro ejercicio interno.

Semana.com: ¿Qué posibilidades tiene Alejandro Ordóñez de hacer parte de la campaña del uribismo?

C. H.: No puedo tomar decisiones por él. Me parece que es un jugador importante en la política colombiana. Pero la secuencia es: organización interna, proceso democrático para elegir al candidato, puertas abiertas a coaliciones y hacer fuerzas afines.

Semana.com.: ¿Cuál va a ser la propuesta principal de su campaña?

C. H.: Que la economía colombiana crezca aceleradamente, es la única manera que tiene el país para solucionar los problemas sociales y traer inversión para que haya más empresas y para que haya más empleo. Un crecimiento del 3% o 4% es bueno para una economía madura, pero para una economía como la nuestra es mediocre y no conduce a los niveles que el país necesita.

Semana.com.: ¿Si llega a ganar qué quita y qué deja del proceso de paz?

C. H.: Me parece bueno que las FARC desaparezcan como grupo armado ilegal, me parece bien que estén en zonas donde dejarán las armas en poder de la ONU. Y estoy convencido de que para consolidar eses proceso se necesita darles a los desmovilizados las seguridades físicas, jurídicas y económicas necesarias. Estoy en desacuerdo con la incorporación de la totalidad del acuerdo a la constitución nacional. De eso lo único que queda es una democracia castrada y un escenario de seguridad jurídica amenazante. Estoy en desacuerdo si se acepta que el narcotráfico puede llegar a ser un delito conexo al delito político. Preservando esa idea del fin de las FARC haría algunos cambios si logro la Presidencia.

Semana.com.: ¿Con qué puntos de la JEP está de acuerdo?

C. H.: La Jurisdicción Especial de Paz es una monstruosidad. En primer lugar nunca habíamos necesitado crear jurisdicciones especiales para lograr acuerdos de paz con otros grupos armados ilegales. Siempre se había hecho mediante leyes, que además contemplaban la posibilidad de alivios judiciales a los miembros de esas organizaciones que se desmovilizaban. Ahora se crea una jurisdicción especial que se lleva todo: acaba con el principio del juez natural, de legalidad y de no retroactividad en materia penal. Le da competencias intemporales al Tribunal para la Paz. Le otorga competencias sobre conductas que no define. Se trata de conductas que pueden tener relevancia en materia penal. ¿Cómo es posible que para definir una nueva jurisdicción no se haya escuchado el concepto de las altas cortes ni de la Fiscalía?

Semana.com.: ¿Qué posición va a tomar frente a la política antidrogas?

C. H.: Las áreas sembradas se dispararon por causa del proceso, bajó la percepción de riesgo y estimularon a los campesinos a sembrar coca. Mi posición es que voy a defender el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral equilibrado. Eso consiste en que la única manera de avanzar con eficacia en la lucha contra las drogas es mediante una acción concertada internacionalmente que dé lugar a que se actúe de manera simultánea, eficaz contra todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Lo peor que puede pasar es ver aisladamente los distintos elementos de la cadena. Todo el mundo habla del consumo, ese es solo un aspecto, la prevención ya hace parte de las legislaciones de muchos países.

Semana.com.: ¿Cómo está organizando los cuadros de su campaña? ¿Quiénes son sus bases?

C. H.: Lo primero que hice es conformar la corporación ‘Comprometidos con Colombia’ que es un grupo de profesionales que van a colaborar en la presentación de propuestas desafiantes pero responsables y novedosas pero viables. Esas propuestas las voy a discutir con los colombianos en las visitas que haré en las regiones. El coordinador de esos equipos es el exrector de la Universidad del Rosario el doctor Hans-Peter Knudsen, el gerente es Alejandro Martínez, el encargado de seguridad será el Almirante René David Moreno.

Semana.com.: ¿Qué le ha permitido que todo el mundo en el Centro Democrático lo valore?

C. H.: El respeto con el que trato los temas, soy vigoroso en la defensa de mis ideas pero muy respetuoso con las personas. Tengo sentido de solidaridad y la gallardía nunca es una mala actitud. No me cuesta trabajo reconocer una derrota. Quiero contribuir al buen clima dentro del Centro Democrático porque es una fuerza naciente.