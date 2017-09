"Estoy dispuesta a adelantar un gran diálogo con los liberales": Clara López

Clara López será una de las protagonistas de la campaña electoral. El pasado jueves la exministra tuvo acercamientos importantes con la Alianza Social Independiente (ASI) y el fin de semana conversó con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Además, este lunes el exministro del Interior y precandidato liberal, Juan Fernando Cristo, dijo en La FM que cualquier coalición para defender el acuerdo de paz debe contar con ella porque su “nombre es importante”. Aunque por años fue una de las mujeres fuertes del Polo Democrático, hoy López también está recogiendo firmas. SEMANA habló con ella.

SEMANA: ¿Cómo va la campaña?

Clara López (C.L): Ya he recorrido gran parte del país en la tarea de la recolección de firmas y de diálogo directo con los ciudadanos y he encontrado cosas muy importantes. La primera es una desconexión muy grande entre las preocupaciones sobre mecánica política y lo que la gente de la base reclama en materia de soluciones reales a los problemas diarios de la salud, educación, de falta de trabajo. En segundo lugar he visto un enorme empoderamiento de las mujeres. Ellas serán protagonistas en este proceso electoral. En tercer lugar, un clamor por criterios unitarios hacia la defensa de la paz y de la construcción de una reconciliación real en Colombia. La gente no quiere polarización, quiere unidad.

SEMANA: ¿Cómo están esas alianzas? Hace menos de una semana se dio un acercamiento muy puntual entre usted y la Alianza Social Independiente (ASI).

C.L: Sí, suscribimos un acuerdo de voluntades para trabajar conjuntamente y desde la base visitando las regiones, además de unas listas al Senado y Cámara de Representantes, con apertura hacia todos los sectores de organizaciones sociales y políticas. Todo esto con el propósito de armar una lista fuerte que consiga el umbral y también con perspectivas de trabajar hacia una convergencia con miras a la Presidencia de la República.

SEMANA: ¿Y cómo ve el mensaje que le envió el precandidato liberal Juan Fernando Cristo ayer, por medio de un medio de comunicación radial?

C.L: Escuché ayer en la tarde unas declaraciones del exministro Cristo que desde luego corresponden a diálogos que hemos adelantado con distintos sectores del Partido Liberal de cara a buscar una amplia convergencia para defender la paz. En eso estamos empeñados muchos dirigentes, como el doctor Humberto de la Calle, como el exministro Cristo. Estamos buscando ampliar ese espectro de voluntades para garantizar un posconflicto que implique transformaciones reales en Colombia para remover las causas de la violencia que nos ha azotado durante tantos años.

SEMANA: Estamos hablando de los mismos acercamientos o diálogos que viene haciendo con ellos desde hace un tiempo...

C.L: Sí, desde hace mucho tiempo he venido conversando con todos los sectores, ampliamente con todas las vertientes de la Alianza Verde, con el sector de progresistas, he hablado con la Unión Patriótica y con prácticamente todas las vertientes del Partido Liberal. He adelantado importantísimos diálogos alrededor de temas programáticos y alrededor de la necesidad de una gran convergencia democrática alrededor de la paz.

SEMANA: En la reciente edición de la Revista SEMANA hay un ejercicio muy interesante que realizó el Centro Nacional de Consultoría, es un rompecabezas de las alianzas. Dice que si los liberales y La U llegan a realizar una colación con usted sacarían más de tres millones de votos. ¿Lo cree así?

C.L: Me parece que esos ejercicios son interesantes pero no consultan la realidad. Recordará que cuando se produjo la coalición entre los Verdes, el Polo y el sector de Fajardo yo dije que era importante pero insuficiente. Me parece que todas esas alianzas que plantean son insuficientes y no necesariamente las correctas, no corresponden a las afinidades políticas y ni a lo que se genera en las discusiones entre los distintos sectores. Lo que pasa es que faltan otros fervores para generar la gran convergencia nacional por la paz.

SEMANA: ¿Por qué dijo que esa alianza entre los Verdes, Polo y Fajardo era insuficiente?

C.L: Porque no es suficiente el peso específico para plantear lo que necesita la construcción, lo que necesita la implementación del acuerdo de paz y su proyección. Es decir, una fuerza ampliamente mayoritaria en el país.

SEMANA: Y esa fuerza mayoritaria estaría entre usted, Humberto de la Calle, Cristo, pero también Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo...

C.L: Es que precisamente el planteamiento que venido haciendo de tiempo atrás es que todos los sectores defensores de la paz tenemos enormes coincidencias y deberíamos poder actuar para que esas coincidencias se conviertan en unas mayorías actuantes, con el fin de elegir un gobierno de coalición, que no solamente tenga en su agenda la implementación del proceso de paz, sino también la importantísima decisión política de hacer las transformaciones y cambios sociales, que impliquen la inclusión de amplios sectores de la sociedad, mejorar la calidad de la democracia y luchar contra la corrupción.

SEMANA: ¿Y cómo hacer para que ese objetivo prime sobre los intereses, las revanchas y desacuerdos políticos que existen, por ejemplo, entre usted y Jorge Robledo?

C.L: Los intereses del país están por encima de los intereses de las personas.

SEMANA: ¿Es un mensaje para Robledo?

C.L: No, para todos en el país. Yo no personalizo la política.

SEMANA: Pasando a otro tema. ¿Cómo ve el panorama electoral con 30 candidatos, la gran mayoría por firmas como usted?

C.L: Yo que he sido participante y observadora de la política en Colombia, es la primera vez que los medios reflejan a todos los candidatos. Es un buen síntoma para la democracia. Antes también había candidatos pero no les daban la atención debida. Esto es airear la democracia, que haya discusión, que haya efervescencia de dirigentes especialmente con unos planteamientos y opciones. Es lo que se necesita en este proceso de tránsito de la guerra a la paz.

SEMANA: Pero también es un caso excepcional porque es la primera vez que tantos dirigentes, ampliamente conocidos por la opinión pública, como usted, deciden buscar firmas y dejar los partidos políticos.

C.L: Me parece que el tema de las firmas lo que denota es la falta de democracia interna de los partidos, su incapacidad de responder a las exigencias no solamente de la discusión interna, sino también de lo que se está planteando como problemática real de la población. Hay una gran distancia y separación de las preocupaciones de los políticos a las de la gente. Eso es lo que me está mostrando la capacidad de reacción con varias opciones diferentes.

SEMANA: Supongamos que el Partido Liberal no aclama a Cristo ni a Humberto de la Calle, sino a Juan Manuel Galán. ¿Usted se iría con él?

C.L: Esto no es de personas. El Partido Liberal va a elegir candidato y me parece que nosotros debemos ser respetuosos de las decisiones propias del Partido Liberal y desde luego dialogar con las personas que salgan elegidas por las mayorías propias del partido. No creo que esto sea con uno sí y con otro no. Es un tema de tesis política. Yo creo que personalizar tanto la política es lo que ha generado tanto desconcierto.

SEMANA: En síntesis: ¿usted se iría con el que elija el Partido Liberal?

C.L: Yo estoy en disposición de adelantar un gran diálogo programático con los liberales cuando escojan su rumbo y uno tenga con quién hablar oficialmente.

SEMANA: Porque los analistas dicen que por su perfil, por la defensa del cuerpo de paz y el papel que usted jugó, estaría más abierta a estar con De la Calle...

C.L: Yo entiendo que estamos en una etapa preliminar y todo el mundo quiere tomar las decisiones antes de que estén en su sitio las distintas personas y los distintos partidos. Yo no voy a dar una serie de declaraciones e hipótesis que desconozco sobre el ajedrez que tengan terceros en la cabeza. Me parece que hay que darle oportunidad al proceso de toma de decisiones de los partidos y de las personas para que podamos de verdad, con la tranquilidad y serenidad necesaria, acordar el programa que va a llevar esa gran convergencia mayoritaria a consideración del pueblo colombiano.

SEMANA: ¿Y esa nueva mayoría entraría a una consulta interpartidista?

C.L: Sí, que se pueda generar una gran consulta ciudadana en el mes de marzo para que entre todos los sectores y coaliciones parciales que se están conformando se pudiera llegar a un acuerdo para tener un programa unificado de una candidatura única a la Presidencia.

SEMANA: Pero insisito, estamos hablando de usted y los liberales, porque no estaría el sector de Robledo...

C.L: Yo precisamente estoy planteando que debe ser más allá de ese escenario. Hay que estructurar una nueva mayoría.

SEMANA: Para terminar con el ejercicio del Centro Nacional de Consultoría. En el rompecabezas que describen pone a puntear con más de seis millones de votos al sector que se conoce como derecha, hablo de una alianza entre Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez con Germán Vargas Lleras, el Centro Democrático y el Partido Conservador. ¿Por qué cree que sucede eso?

C.L: Todas las encuestas dicen que los sectores conformados por la paz están por encima de los que se oponen al acuerdo.