Santismo y uribismo: ¿qué tan cierto es lo que han dicho sobre Odebrecht?

Cada día que pasa, el escándalo de sobornos entregados por Odebrecht para ganar millonarias licitaciones crece como espuma.

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez hasta el momento han llevado a dos personas a la cárcel. Uno de ellos: el exministro de Transporte, Gabriel García Morales. El segundo: el exsenador cordobés, Otto Nicolás Bula Bula.

García Morales es un exfuncionario del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ya aceptó ante un juez haber recibido una coima de 6,5 millones de dólares por adjudicarle en 2009 a Odebrecht la construcción del tramo 2 de la Ruta de Sol.

Bula, por su parte, le dijo a la Fiscalía que entregó, a través de terceros, un millón de dólares en efectivo a la gerencia de la campaña Juan Manuel Santos (2014) que estaba a cargo de Roberto Prieto.

Al margen de las investigaciones judiciales, entre uribismo y santismo se ha desatado una guerra de declaraciones en las que unos acusan a los otros de corruptos y viceversa.

El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, por ejemplo, publicó hace unos días en Twitter un mensaje en el que se leía: “escándalo del Nobel-brecht”, en clara alusión al presidente. Pero desde el santismo también han sabido denominar, a su modo, el episodio. La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, se refirió a las investigaciones como el caso del “Uri-brecht”.

Semana.com analiza algunas de las respuestas que tanto el Gobierno como los defensores del expresidente Uribe, han dado cada vez que la Fiscalía ha tomado determinaciones. ¿Qué tan veraces han sido las explicaciones?

La frase de Camilo Enciso, secretario de la Transparencia del Gobierno Santos

“La historia se repite. El uribismo tiene como estrategia defenderse atacando con mentiras. Como lo ha dicho el gerente de la campaña Santos Presidente, no hay ni puede haber prueba alguna de reuniones ni mucho menos de una contribución a la campaña (de Santos) de tan oscuro personaje (Otto Bula)”.

Las declaraciones de Enciso sobre que nunca hubo reunión se quedaron sin piso si se tiene en cuenta que dos días después, en entrevista con Semana.com, el empresario Andrés Giraldo (cercano a Roberto Prieto) reconoció que sí se sentó a hablar una vez con el exsenador Bula. Y también dijo que no recordaba si hubo una segunda vez. Giraldo aseguró, sin embargo, que estos encuentros se dieron después de la campaña. Y también negó que en ellos se hubiese entregado dinero.

El trino del presidente Santos defendiendo a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez

“Qué tristeza ver al Centro Democrático matoneando a dos exministras, esas sí son impolutas”.

Pese a la defensa de Santos, lo cierto es que la exministra Cecilia Álvarez sí tiene varios asuntos que explicar. De hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría la llamaron a entrevista. Un posible lío está en el Otrosí que la ANI le entregó a Odebrecht para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Se trata de una carretera que conectará a la Ruta del Sol con un puerto que tiene como socio a un hermano de la exministra Gina Parody, la pareja de Álvarez. Esa denuncia la llevó el Centro Democrático a la Fiscalía para que fuera investigada. Antes de ser ministra (así lo reveló La Silla Vacía), Álvarez hizo parte de la junta directiva de Cartagena II S.A., empresa matriz de aquella que se ganó la concesión del puerto. Ya como ministra, Álvarez firmó dos documentos que estuvieron estrechamente relacionados con los recursos para la carretera: el Conpes y la resolución que autorizaba los peajes.

La carta de los ministros de Santos frente a fondos de la campaña

“Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la Ley”.

Esta afirmación es verdadera. La campaña para la reelección de Santos en 2014, tal como consta en el Consejo Nacional Electoral (CNE), no reportó ningún tipo de donación. Los recursos para la financiación salieron de prestamos a Bancolombia que fueron pagados con reposición de votos. Es muy poco probable que la CNE logre determinar si, por fuera de lo reportado, hubo dineros que se recibieron en efectivo.

El día en que Uribe dijo que García Morales había traicionado su confianza

“No hay derecho a que personas como Gabriel García reciban sobornos. Persona que venía con la más alta recomendación de la doctora Silvana Giaimo. La Ruta del Sol fue acompañada en todo su proceso por la Agencia de Financiación del Banco Mundial, se sometió a un grupo interdisciplinario del mayor nivel”.

Esa afirmación, que se dio el mismo día en que capturaron al ex viceministro, esconde un contexto que es relevante en la investigación. Primero: el tramo dos de la Ruta del Sol no era cualquier obra. Era una vía que iba a ser concesionada por 2,4 billones de pesos y que, antes de ser adjudicada, estuvo rodeada de un sinnúmero de suspicacias. Una de ellas fue revelada por Daniel Coronell el 18 de diciembre de 2010. En su columna, el periodista contó de una reunión que Tomás Uribe (hijo del expresidente) habría promovido en Panamá con los interesados en el millonario contrato antes de que fuera adjudicado. En el encuentro habrían estado Miguel Nule (cuya empresa perdió la licitación) y André Rabello, representante de Odebrecht en Colombia. Además, el Miami Herald publicó en noviembre de 2010 una grabación en la que García Morales decía que estaba siendo presionado por el Alto Consejero Presidencial Miguel Peñalosa para sacar de la licitación de la Ruta del Sol a la familia Nule, asunto que finalmente ocurrió. Incluso en el audio, el ex viceministro decía que Peñalosa le estaba pidiendo plata. “Los manes meten la mano como si fueran los directores, Miguel Peñaloza pidiéndome plata para los hombres”.

Cuando Uribe pidió al comité de ética del CD investigar campaña de Zuluaga

“Sugiero que un elemento fundamental debe ser el reto contundente al señor asesor del Brasil para que se sepa, cuánto antes, por qué no se conoció el pago adicional que habría recibido de Odebrecht por la asesoría en publicidad al candidato. Me refiero al pago adicional, que ha publicado un medio del Brasil, pago diferente al acordado en el contrato entre el asesor y nuestro candidato, contrato que se ha publicado”.

Esta declaración de Uribe vino después de que el estratega político Duda Mendonça declaró a las autoridades de Brasil, según reveló la revista Veja, que Odebrecht, siendo contratista del Gobierno, le pagó una parte de sus honorarios por asesorar la campaña de Zuluaga. Según Duda, la constructora le consignó, en una cuenta del exterior, la suma de 1,6 millones de dólares que no habrían sido reportados a la campaña. De esto no hay más pruebas que la declaración de Mendonça y será la Fiscalía colombiana, en cooperación con las autoridades de Brasil, las que puedan rastrear la transacción, si la hubo.

Las acusaciones de Fernando Londoño, escudero de Uribe, a los funcionarios de Santos

“Nadie ha hecho la cuenta de lo que costó la adjudicación amañada, tramposa, que se hizo a los contratos de Odebrecht, empezando por la Ruta del Sol. El que roba en la adjudicación es porque no tiene la mejor oferta. Si la tuviera, no tendría que sobornar a nadie. ¿Cuánto valió entonces esta trampa? ¿Cuántos centenares de miles de millones de pesos perdimos por haber pretermitido las mejores ofertas?”.

En una columna publicada en La Patria de Manizales, el exministro Londoño se fue lanza en ristre en contra del Gobierno Santos por el Otrosí dado a Odebrecht para construir la vía Ocaña-Gamarra. Sin embargo, todos esos argumentos bien podrían aplicar a la concesión de la Ruta del Sol tramo 2, que fue adjudicada en Gobierno de Uribe, razón por la cual el ex viceministro García Morales se encuentra en la cárcel.