¿Cómo saber si un perro ya está viejo? Cinco señales que lo revelan

No es verdad que un año de perro es igual a siete años humanos, el tiempo afecta más rápidamente a los perros de forma progresiva. Este proceso acarrea diferentes cambios físicos que son consecuencia del envejecimiento natural de las células y que pueden afectar su calidad de vida.

Para prevenir y adaptarse a estos cambios, es necesario que los dueños sean capaces de identificarlos. Estas son las primeras señales de que un perro ha alcanzado su etapa de vejez

1. Cambios en el comportamiento

El Journal of the American Veterinary Medical Association explica que el cambio más notorio en el comportamiento de los perros viejos es que empiezan a ser más dependientes de sus dueños. Es decir que los siguen con la mirada, les afecta más cuando los dejan solos e incluso pueden ser más propensos a dejar de seguir órdenes con tal de estar cerca a ellos.

Adicionalmente, a los perros viejos les cuesta más entender y seguir instrucciones debido a una disminución de sus sentidos, habilidades cognitivas y capacidades físicas. Lo ideal es tenerles aún más paciencia y adaptarse a sus nuevos límites.

2. Disminución de los sentidos

Como se mencionó anteriormente, los perros que entran en la etapa de la vejez sufren una disminución en sus sentidos. Esto se debe a que el organismo deja de producir y absorber nutrientes, vitaminas y proteínas de la misma manera.

Según la revista Gerontology, los ojos y oídos de los perros son los primeros en verse afectados por el envejecimiento. Es recomendable adaptar la dieta a las nuevas necesidades nutricionales del perro para evitar una aceleración de estos procesos.

3. Menor nivel de energía

En consecuencia con los cambios fisiológicos de los perros, el nivel de energía baja drásticamente cuando un perro entra a su etapa de vejez. Además, según el Journal of Veterinary Behavior es común que los perros tengan signos de insomnio y otros problemas de sueño, por lo que es natural que quieran dormir en todos los momentos posibles que el cuerpo les permita.

Cabe resaltar que es importante seguir realizando actividad física con los perros viejos. Sin embargo, este ejercicio debe ser de menor impacto y duración para evitar dolores, aumento de problemas musculares y otras atrofias.

4. Tendencia a subir de peso

Los estudios han demostrado que los perros viejos son más propensos a subir de peso rápidamente. Esto se debe principalmente a que ya no son capaces de hacer la misma actividad física que en su juventud.

Otra razón es que su flora intestinal cambia con los años. En el Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition se explica que en la vejez de los perros su estómago no puede digerir de la misma manera varios alimentos, especialmente que contienen almidones.

5. Problemas de control de esfínteres

Otro sistema que empieza a fallar en los perros que alcanzan la vejez es su control de esfínteres, así que es más probable que tengan accidentes, incluso si están acostumbrados a hacer sus necesidades sólo cuando están de paseo.

Para prevenir esto, la fundación Affinity recomienda disminuir el periodo de tiempo entre paseos y proteger la zona donde el animal pasa la mayoría de su tiempo.

¿Cómo calcular la edad de los perros?

La edad biológica de los animales de compañía depende de varias variables. En el caso de los perros, la raza tiene especial relevancia en su edad.

Según American Kennel Club, los perros de raza pequeña envejecen más lentamente que los perros más grandes debido a factores genéticos que los hacen menos vulnerables a enfermedades como el cáncer.

Esto hace que calcular la edad de los perros sea más complicado que simplemente multiplicar por siete cada año de vida. De hecho investigadores de la Universidad de California crearon una fórmula que explica que el primer año de vida de un perro equivale a 31 años de vida de un humano y los años siguientes cambian de equivalencia. Según la fórmula, un perro alcanza los 62 años humanos cuando cumple 7 años de edad.

Estas son otras equivalencias aproximadas de los años perrunos en años de humanos: