¿La castración en perros y gatos es perjudicial para los animales?

Este 28 de febrero se celebra el Día Mundial de la Esterilización Animal, fecha oprtuna para reconocer los factores a tener en cuenta cuando se pretende esterilizar a un animal de compañía.

La esterilización quirúrgica suele ser la opción que más se utiliza para prevenir la reproducción en perros. De hecho, en países como Estados Unidos dicho método es elegido por cerca del 64% de los tenedores de mascotas. Así las cosas, la cirugía con mayor popularidad para prevenir la reproducción es la castración, que consiste en la extirpación de las gónadas.

En este contexto, señala el portal Animals Health, están empezando a surgir algunas publicaciones especializadas que sugieren que la castración en perros puede tener efectos en la salud, en función de aspectos como la raza, la edad o el tamaño, lo que contrasta con la posición científica mayoritaria de hace unos años, cuando se consideraba que la esterilización generalizada brindaba beneficios para la salud de los perros, sin grandes inconvenientes.

Por ello, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA, por sus siglas en inglés) está preparando una serie de directrices que hablan de reproducción de animales de compañía, todo esto teniendo en cuenta que aún existen “lagunas de conocimiento”.

De hecho, Stefano Romagnoli, presidente del Comité de Reproducción de la WSAVA, puntualizó que el enfoque de la esterilización para el control poblacional de las últimas décadas “ha sido cuestionado” en investigaciones recientes y se ha definido un “cambio de paradigma”.

El experto apuntó que hoy en día se perfila un consenso que defiende que la extirpación de las gónadas podría tener consecuencias negativas para la salud de los animales.

“A todos nos enseñaron que la esterilización o castración carece de consecuencias negativas para la salud de nuestras mascotas. Ahora sabemos que esto no es cierto, al menos no en el 100% de los casos. Como veterinarios debemos dar el consejo adecuado y este variará según la raza, el papel de la mascota en la familia y la rutina familiar”, manifestó el miembro de la WSAVA.

En esta línea, el veterinario Fernando Mir, presidente del Grupo de Estudio en Reproducción y Pediatría de Animales de Compañía (GERPAC), le dijo a Animals Health que la castración puede tener una influencia sobre la presentación de tumores, de procesos inmunomediados o problemas ortopédicos. Ahora bien, Mir subrayó que la clave de todo está en valorar caso por caso tanto para perros como para gatos.

Además de la castración existen otras alternativas para la esterilización de animales de compañía como la vasectomía o la histerectomía (extirpación del útero manteniendo los ovarios), en la que se puede eliminar la capacidad reproductiva, pero manteniendo los órganos que generan las hormonas sexuales.

Sin embargo, Mir detalló que estas opciones no suelen ser recomendables, pues en el caso de los machos seguirán ocurriendo inconvenientes relacionados a los comportamientos sexuales problemáticos. “La vasectomía a mí me parece que en los perros no tiene mucho sentido”, expresó el experto.

Finalmente, en cuanto a la histerectomía, Mir concluyó que ocurre algo similar a la vasectomía de los canes. En efecto el animal será estéril, pero, colateralmente, sufrirá todos los inconvenientes de las hormonas sexuales.