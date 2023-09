¿Por qué se le cae el pelo a un perro? Esta es la vitamina que puede solucionarlo

Respecto a los problemas nutricionales, pues puede que la comida que se le está dando al can no sea la más adecuada para él, no sea de una calidad nutricional mínima o que el propio animal tenga algún problema de salud que le impida absorber bien los nutrientes de los alimentos. De esta manera, se crea una deficiencia de vitaminas y minerales que propician la pérdida de pelo o incluso que el pelaje del perro no crezca o lo haga de manera deficiente, entre otros muchos problemas de salud.