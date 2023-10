¿Cuál es la mejor vitamina para quitar el agotamiento físico?

Carecer de esta vitamina da lugar a la anemia, lo que a su vez provoca fatiga, palidez y debilidad. Esto sucede si las personas no comen suficientes alimentos que la contengan, o si su cuerpo tiene problemas para procesar o absorberlas, según el portal Mayo Clinic .

Sin estos nutrientes, el cuerpo produce glóbulos rojos que son demasiado grandes y que no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, reduce su capacidad de llevar oxígeno.

Por lo general, los alimentos de origen vegetal no contienen esta vitamina. Por otro lado, según el estudio, en algunos cereales comerciales fortificados se encuentra este nutriente como aditivo. En especial, los alimentos más ricos en esta vitamina son: las vísceras (hígado de res), los mariscos (almejas), la carne de res, carne de aves, huevos, leche y otros productos lácteos y algunos cereales fortificados y levaduras nutricionales para el desayuno.

La naranja es rica en vitamina C, la cual es saludable para los cartílagos y para la formación de colágeno. | Foto: Getty Images

Otra vitamina que aporta a las defensas del organismo es la C que es un antioxidante. L os antioxidantes son nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres, que se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando la persona está expuesta al humo del tabaco o a la radiación, precisa MedlinePlus .

El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir en la dieta diaria muchos alimentos que la contengan. Todas las frutas y verduras contienen alguna cantidad de vitamina C. Destacan el melón, frutas cítricas, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos y la sandía.