SEMANA revela cuáles son las propiedades del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que fueron embargadas por la Contraloría a raíz de los escándalos de contratación en la ciudad

Luego de que la Contraloría General de la República hizo público el embargo de siete predios y dos cuentas bancarias del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se ha generado toda una ola de especulación sobre los bienes en poder del mandatario. Ospina dijo –un día después de conocido el embargo– que no tenía el número de propiedades que señala la Contraloría en su informe: “Yo no tengo propiedades.

Entonces, no existe la posibilidad de embargar siete propiedades. Más allá de un lote y de una finca, yo no tengo más propiedades. Yo me separé de mi mujer y ella se quedó con el apartamento. Hace rato entregué mis otras propiedades a miembros de mi familia que las necesitan”.

Sin embargo, la Contraloría sostiene su tesis de que sí son siete las propiedades y en su informe detalló el número de matrícula de cada uno de los bienes. Con base en esa información, SEMANA consultó el certificado de tradición y libertad y encontró, por ejemplo, que la finca a la que hace alusión el alcalde –y que hoy se encuentra embargada– está a nombre de terceros.

En este edificio, ubicado en el barrio Normandía, el alcalde tiene cuatro propiedades. De acuerdo con documentos oficiales, se trata de garajes. El apartamento, según dijo el mandatario, quedó en manos de su expareja sentimental. - Foto: Jamir Mina

A nombre del alcalde, según los documentos públicos, hay cuatro garajes en el lujoso edificio Mirador del Oeste, ubicado en el barrio Normandía. En los certificados de tradición se especifica que se trata de los garajes 32, 33, 7 y 6, adquiridos el 15 de febrero de 2011 junto con Nelly Marcela Patiño, su expareja sentimental y la misma que el alcalde dice que se quedó con el apartamento.

En el certificado de tradición y libertad también se expone que estos mismos predios fueron objeto de un embargo por jurisdicción coactiva contra Jorge Iván Ospina Gómez entre 2012 y 2015 por parte de la Contraloría de Santiago de Cali.

Posteriormente, el 8 de mayo de 2019 el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías le prohibió por seis meses al alcalde enajenar (vender) estos inmuebles.

Los otros predios embargados recientemente por la Contraloría General son el apartamento 302 del edificio Vista Hermosa en el barrio Miraflores, adquirido por Ospina el 6 de junio de 1995. En 2016, 21 años después de la compra, también fue embargado por la Contraloría de Santiago de Cali en un proceso de responsabilidad fiscal.

Este lote, ubicado también en el oeste de Cali, es otra de las propiedades embargadas al alcalde. Fue adquirido por Ospina en 2008 y ya ha sufrido dos procesos de embargo. - Foto: Jamir Mina

El embargo a este apartamento finalizó en 2019. No obstante, el Juzgado Sexto Penal Municipal prohibió su venta por seis meses ese mismo año. El séptimo predio embargado es el lote número 13 de la urbanización Los Almendros, ubicada en la carrera 24 B n.º 2-91, barrio Miraflores.

Fue adquirido por el alcalde Ospina en 2008 durante su primera administración al frente de la capital del Valle. En 2012 también fue embargado por la Contraloría local y siguió el mismo proceso disciplinario de los bienes mencionados anteriormente.

¿Qué dice el Catastro?

SEMANA realizó un recorrido por cada uno de estos bienes y contrastó la información de los certificados de tradición y libertad con el Catastro distrital. Por ejemplo, de acuerdo con el impuesto predial, el lote del barrio Miraflores está a nombre de Jorge Iván Ospina Gómez y tiene un saldo pendiente, correspondiente al año 2023, por 3.345.000 pesos.

Este medio también tuvo acceso a dos de las facturas del impuesto predial de los bienes del alcalde en Mirador del Oeste. El pago correspondiente al periodo 2023 está por un valor de 92.000 pesos cada uno.

El apartamento que figura a nombre del alcalde es el 302. Se trata de una propiedad adquirida en 1995. Al igual que los otros predios, también fue embargado en 2012 y objeto de una prohibición en 2019. - Foto: Jamir Mina

Estos embargos al alcalde de Cali ocurren en el marco de una investigación por la subcontratación del mantenimiento y mejoras a la infraestructura del sistema de videovigilancia. La Secretaría de Seguridad, de un plumazo, “realizó la invitación” a Impretics (Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, a dedo.

El presupuesto para ese proyecto piloto era de casi 5.000 millones de pesos, a lo que se le suma un costo de 300 millones de pesos por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida. ¿Dónde está ese dinero y por qué Impretics, en vez de ejecutar el contrato, llama a una unión temporal como Windetec?

Frente a esto, el alcalde dijo: “No existe un fallo o alguna evidencia de que se haya perdido algún tipo de recurso (...). Y no es el alcalde el que ejecuta, sino que se delega en los secretarios de despacho, lo que significa que el alcalde no participa de los procesos ni de la identificación de los proveedores de la Alcaldía”.