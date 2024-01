Cinco cosas poco conocidas que producen miedo en los perros

Miedo a las escaleras

Ruidos fuertes

Para estos animales, los ruidos que generan los fuegos artificiales, las tormentas y los truenos, entre otros, se puede magnificar porque no saben de dónde provienen y se sienten desprotegidos. Ante esta realidad, lo mejor es hacerles un acompañamiento para que no se sientan solos y se den cuenta de que no son los únicos que perciben esa situación.

Quedarse solos

Pavor al veterinario

A los cambios

Consejos a tener en cuenta

Cuando un perro tiene miedo pueden tenerse en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, no obligarlo a salir del escondite. Cuando un can se esconde es porque así se siente más seguro. Mientras esté en este estado y no se calme, es mejor que no salga de donde se encuentra porque esto empeorará la situación y puede llegar a tener una mala reacción hacia su dueño o incluso sufrir un ataque de ansiedad o pánico.