¿Cómo lavar ropa deportiva para mantenerla fresca y libre de bacterias?

No usar suavizante de telas : El suavizante puede dejar residuos en la tela y disminuir su capacidad para absorber la humedad. Por lo anterior, se debe optar por productos sin suavizante.

No dejar la ropa húmeda por mucho tiempo : Si no puede secar la ropa de inmediato, se debe colgar en un lugar ventilado para evitar la proliferación de bacterias.

Lavar regularmente : Aunque no use la ropa deportiva todos los días, es importante lavarla regularmente para eliminar el sudor y las bacterias que pueden acumularse con el tiempo.

Prendas que no se deben echar a la lavadora

Cortinas: especialmente cuando son pesadas, no deben ser lavadas en lavadora porque suelen absorber todo el agua y podrían dañar el electrodoméstico. A su vez, lo ideal es no meter cortinas con aros metálicos, forros, pliegues o cosidos, encajes delicados, ya que podrían dañarse o encogerse. Por el contrario, las que son de algún tejido sintético, no habría problema en meterlas en la lavadora.