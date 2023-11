¿Cómo se debe calcular la cantidad de carbón para un asado?

En los asados no pueden faltar alimentos o productos como la carne (res o cerdo), la papa, el chorizo, la yuca, el plátano, el pimentón, la salchicha, la longaniza, entro otros. Todos estos alimentos se reúnen y se suelen cocinar juntos. En un buen asado no pueden faltar las especias y, como bien se sabe, el carbón.

“Aunque parezca un detalle menor, saber elegir un buen carbón para nuestros asados nos facilitará bastante el trabajo a la hora de cocinar a la parrilla. Hay que tener en cuenta que unos carbones en mal estado pueden ocasionar varios inconvenientes, como no producir el fuego suficiente para unas buenas brasas o que se vayan debilitando rápidamente en medio mismo del asado ”, agrega.

Básicamente, un asado o parrilla no sería absolutamente nada si no cuenta con unos buenos trozos de carbón. Se puede conseguir de una manera muy fácil y no es nada costoso.