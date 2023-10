¿Cuánto dura un aguacate cortado en la nevera?

El aguacate es un alimento rico en grasas saludables y nutrientes, es una gran fuente de vitaminas C, E, K y B-6, así como de riboflavina, niacina, folato, ácido pantoténico, magnesio y potasio. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente popular en ensaladas, guacamole, sándwiches y otros platos. Pero, ¿qué sucede cuando se corta un aguacate y no se consume de inmediato?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), un aguacate cortado puede durar en el refrigerador aproximadamente 3-4 días antes de que comience a oxidarse y su calidad se deteriore. La exposición al aire provoca que la pulpa se vuelva de un color marrón poco atractivo, lo que es un indicio de que el aguacate ya no está en su mejor momento.

Cuando un aguacate no se consume a tiempo, los efectos en el organismo son limitados, pero vale la pena considerarlos. Si bien no es dañino comer aguacate oxidado, su sabor y textura pueden resultar desagradables. Además, el proceso de oxidación puede reducir ligeramente el contenido de nutrientes, aunque no de manera significativa.