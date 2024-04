¿En dónde poner la planta de lavanda para atraer abundancia y alejar malas energías?

El poder energético de la lavanda

¿Qué cuidados tener con esta planta?

Esta es una planta resistente, pero se requiere regarla con alguna frecuencia. En verano, lo mejor es aplicar agua una vez por semana, pero siempre hay que estar pendiente de que la tierra esté seca para no encharcar las raíces. En cambio, durante los meses de frío se puede espaciar el riego para evitar que las raíces cojan humedad. Cuando se lleva a cabo este proceso es recomendable no mojar las ramas y las flores para que no se creen hongos.