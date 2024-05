La fruta que se puede usar para eliminar los hongos de las paredes

¿Por qué se producen hongos en las paredes?

Condensación

Filtración

Se produce cuando a la vivienda ingresa agua proveniente del exterior o de cañerías o tuberías rotas. Se origina principalmente por problemas de construcción, como puede ser la aparición de grietas o la utilización de materiales que no son de buena calidad.

Capilaridad

¿Cómo eliminar los hongos de las paredes de forma rápida?

El limón, la fruta que le ayuda a quitar los hongos definitivamente

Sal, un elemento para deshacerse de los hongos en las paredes

Bicarbonato de sodio

Es necesario tener en cuenta que la sola limpieza de la pared no va a ser suficiente para que el hongo no vuelva a aparecer. Es necesario identificar la causa, la cual puede ser por la falta de ventilación de ciertos lugares, pero también hay que verificar que no haya fugas de agua, en cuyo caso habrá que utilizar selladores e impermeabilizantes.