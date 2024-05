Lengua de suegra: ¿por qué esta planta no se debería poner en la oficina o lugar de trabajo?

Con frecuencia se escucha hablar de la lengua de suegra, una planta que se relaciona con buenas energías, protección y la atracción de dinero. En muchos hogares es común verla, pues sus cuidados son fáciles y no requiere de temperaturas especiales para que se mantenga en una buena condición.

Es una mata conocida porque ayuda a purificar el aire y a conseguir un ambiente más limpio y saludable. También según la técnica china del feng shui, atrae la buena suerte, tal como ocurre con la planta de jade. Sin embargo, no debe ubicarse en cualquier lugar, pues de su ubicación dependen sus beneficios.

Lo negativo de ponerla en la oficina

Por el contrario, no deben ubicarse en la oficina o lugar de trabajo. Si bien podría pensarse que este es un buen sitio si se trata de atraer buena energía y dinero, lo cierto es que según el feng shui , esta planta es tan protectora y poderosa que podría bloquear la creatividad, despertar dudas sobre tu trabajo o hasta hacer que la persona se sienta estancada.

Otros lugares en los que no debería ponerse son el baño y la sala. Si bien el baño es un espacio en el que las plantas siempre aportan bienestar, energía y frescura; en el caso de la lengua de suegra no sucede lo mismo, debido a que se trata de un lugar húmedo que puede afectarla, pues no es una mata apropiada para estos ambientes. Según el feng shui, al estropearse fácilmente esta planta en el baño, es probable que fluya mala energía, precisa el portal El Mueble.