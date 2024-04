Lo está haciendo mal: los tres errores más comunes que se cometen al lavar la ropa

Sin embargo, no solo es meter la ropa en la lavadora, agregar jabón y poner la máquina a funcionar. Para lograr unos buenos resultados es necesario conocer algunos trucos con los que logrará una limpieza mucho más eficaz y, sobre todo, sin dañar la ropa.

Los 3 errores más comunes a la hora de lavar

Aunque lavar la ropa no tiene por qué convertirse en una labor tediosa, sí es necesario tener en cuenta algunas consideraciones para no alterar la lavadora ni dañar las fibras de las telas.

Si usted no limpia su lavadora con cierta periodicidad, verá que con el uso la ropa no saldrá limpia y que el aroma sea desagradable. El jabón no será tan eficaz si su lavadora se encuentra sucia.