Ojo: este es el tipo de rata que más entra a las casas

En el mundo de los roedores, no todas las ratas son iguales, y cuando se trata de invasiones en nuestros hogares, hay un tipo en particular que se destaca como el “huésped no deseado” más común. Nos referimos a la rata de alcantarilla, también conocida como Rattus norvegicus, una especie que ha perfeccionado el arte de infiltrarse en nuestras viviendas y causar estragos.