¿Qué insectos ayudan a ahuyentar las hojas de laurel?

El jardín, ese oasis verde donde florecen nuestras plantas y flores favoritas, puede convertirse en un campo de batalla contra los insectos invasores. Entre las muchas soluciones naturales, el laurel emerge como un aliado eficaz en la lucha contra ciertos insectos no deseados. Este antiguo remedio ha sido utilizado durante siglos, brindando no solo un aroma encantador, sino también una defensa natural.

Esta planta no solo agrega un toque de elegancia culinaria a nuestras cocinas, sino que también se erige como un defensor natural contra varios insectos no deseados. Desde mosquitos hasta hormigas, polillas y cucarachas, las hojas de laurel ofrecen una solución aromática y no tóxica para mantener a raya a estos intrusos.