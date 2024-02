Qué no lo multen: así puede evitar que las luces de freno del carro queden encendidas

Lo normal es que las luces de freno se activen para alertar a los demás conductores de manera que puedan ir disminuyendo la velocidad y así evitar accidentes, sin embargo, si usted se baja del vehículo y estas luces continúan encendidas, de puede encontrar con una sorpresa no muy grata.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo funcionan las luces de frenado?

Las luces de freno permanecen encendidas si se está presionado el pedal del freno, aún si el vehículo no tiene la llave puesta, pero estas también deben apagarse tan pronto como se suelta este mecanismo.

Los vehículos más modernos han adoptado una tercera luz de freno con el fin de que sea vista desde cualquier punto por parte de los demás conductores. Aunque esta medida no es obligatoria, si opta por usarla, debe tener en cuenta que las 3 luces de los frenos deben funcionar correctamente.

Según lo informa el portal infobae.com, en caso de que esto no ocurra y que las luces no se apaguen pese a que el motor ya no está funcionando, puede convertirse en una situación muy peligrosa para los demás conductores e incluso, hay países en donde este hecho puede generar una sanción.