¿Qué se le puede poner a la ropa para mantenerla perfumada y sin arrugas?

Se trata del cuidado de la ropa. Si bien lavarla ayuda a eliminar los malos olores y la suciedad acumulada, no está de más recurrir a algunos trucos caseros para asegurarse de que quede perfumada y, sobre todo, sin arrugas. Una prenda en esas condiciones puede no resultar muy atractiva y transmitir la sensación de que no está completamente limpia. Aunque las arrugas pueden eliminarse con la plancha, muchas veces no disponemos del tiempo o los implementos necesarios para hacerlo.