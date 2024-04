¿Sabe usted cuál es el significado de la palabra ‘ñero’?

Ñero es una de las palabras más utilizadas en el diario vivir y con este vocablo se identifica regularmente a un grupo particular de habitantes de los barrios más populares.

Significado dela palabra ‘ñero’

“Ñero es el que usa los pantalones debajo de las nalgas, pero no porque no tenga cinturón [...], es el que escucha música en el trasporte público en un miniparlante (pero sin audífonos). Ñero es el que se sube a los buses a vender dulces o lapiceros baratos [...], es el que pinta grafitis de letras góticas ilegibles. ¡Ojo! una cosa es ser pobre y otra muy distinta es ser ñero. Porque si bien todo ñero es pobre, no todo pobre es ñero”. Además, añade que ñero es un “indigente que habita en la calle”.