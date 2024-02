Truco casero para que brote el árbol de jade

Se trata, según el portal El Mueble, de una planta de crecimiento lento que necesita pocos cuidados, pero que no debe descuidarse para que dure más tiempo y en una buena condición. Por ejemplo, el árbol de jade requiere de un sustrato con buen drenaje.

Aunque no es una planta que requiera mucha agua debido a sus hojas gruesas, lo recomendable es regarla cada 15 días, evitando mojar las hojas. En la temporada de invierno, se puede alargar más el riego, y hacerlo tan solo una vez al mes.

En cuanto a la luz, lo ideal es no exponerla completamente al sol, pues es una mata que requiere de un clima intermedio. Si bien necesita de importantes cantidades de luz, lo aconsejable es que no la reciba de manera directa. Se debe evitar el sol intenso, pues es común que se quemen las hojas. En invierno hay que alejarla de la humedad y frío para que las raíces no se pudran.