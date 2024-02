A Cecilia López se le acabó la paciencia, pide que no la responsabilicen por la ineptitud en el MinAgricultura

La exministra de Agricultura Cecilia López, quien fue la primera ministra de esa cartera del gobierno del presidente Petro, ha estado muy activa en su cuenta de X durante este domingo 4 de febrero. Ella suele responder a los comentarios de quienes la etiquetan o le hacen preguntas en esa red social, pero arrancó la jornada con una sentida queja: “¡Se me acabó la paciencia! Estuve 8 meses en el Gobierno; es decir, salí hace 9 meses. Si en esos 9 no pudieron mejorar los resultados de Agricultura, ¿de quién es la responsabilidad e ineptitud? Mía no”.

¡Se me acabo la paciencia! Estuve 8 meses en el gobierno; es decir, salí hace 9 meses. Si en esos 9 no pudieron mejorar los resultados de Agricultura, ¿de quién es la responsabilidad e ineptitud? #MiaNo 🤦🏼‍♀️ https://t.co/QJZaqtVEQg

Posteriormente otro usuario le preguntó a la exministra qué había pasado con la idea de revivir el Idema y ella respondió que esa pregunta no era para ella, pues “hace 9 meses que no tengo ni idea qué pasa en el MinAgricultura”, insistió. Más adelante, la acusaron de “sabotear la obra del actual gobierno al eliminar articulitos del Plan de Desarrollo, bloqueando la Reforma Agraria”.

De nuevo, López respondió con fuerza diciendo que esa es otra falsedad que no acepta. “Yo metí 26 artículos al PND, nunca logrados, y no eliminé ninguno. Lo que no permití fue que metieran uno adicional con expropiación exprés, por eso renuncié y el presidente lo retiró para que me quedara, un mes más y me sacó”, enfatizó.