“A mí no me regalaron nada”, la respuesta de Miguel Polo Polo en fuerte enfrentamiento con el influenciador Levy Rincón ¿qué pasó?

De inmediato , Polo Polo reaccionó al comentario grosero del influencer a lo que respondió enfáticamente destacando destacó su trayectoria laboral y esfuerzo personal para costear su educación, al afirmar: “A mí no me regalaron nada”.

“Mire triste y pobre vulgar, la diferencia entre usted y yo, es que yo sí me partí el lomo trabajando haciendo domicilios, vendiendo pinturas en HomeCenter, planes en Tigo UNE y con eso pagué mi universidad. A mí no me regalaron NADA. En cambio, ¿por qué no le contesta a sus seguidores si es real o no que usted vivió toda la vida en la casa de su mamá mantenido y ni con eso tuvo el valor de pisar la universidad porque tampoco se graduó del bachillerato?”, dijo el representante en su perfil de X.