Confidenciales Acción del Grupo Sura cae 15 % desde sus máximos ante expectativa de que no venderá su participación en Nutresa

La semana pasada, la acción del Grupo Sura llegó a un máximo histórico de más de 48 mil pesos por acción. Hoy cotiza a 41 mil pesos por especie, es decir, una caída del 15 %. Esto porque ya no hay tiempo de citar a una asamblea extraordinaria para decidir sobre la venta de sus acciones en Nutresa, ya que la oferta vence el próximo lunes 16 de mayo y la citación de una asamblea requiere de cinco días hábiles.

De vender su participación en Nutresa, al Grupo Sura le hubiese entrado más de 9 billones de pesos antes de las elecciones presidenciales. Esto hubiera ayudado a reducir sus pasivos financieros, que se acercan a 5 billones de pesos, y a fortalecer su posición ante las turbulencias del mercado internacional y la incertidumbre electoral en Colombia.

No es claro para los analistas del mercado qué camino viene ahora. Como han anunciado los directivos del GEA, los accionistas de Sura quedan a la espera de un socio estratégico para Nutresa que esté dispuesto a valorar el conglomerado de alimentos en más de US$ 6 mil millones. Ante el panorama político y el entorno económico mundial, no hay certeza de que esto se logre.

* Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA