Confidenciales Agustín Laje criticó a Francia Márquez por su postura frente a la dictadura de Cuba: “Es mononeuronal”

Recientemente, la vicepresidenta Francia Márquez conversó en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, sobre diversos temas que han causado polémica desde que ella llegó al cargo.

Uno de esos son los viajes en helicóptero que ha hecho la caucana camino a su casa que está ubicada en Dapa, una región del Valle del Cauca, luego de haber sufrido un atentado frustrado.

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento [...]”, afirmó Márquez.

“Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para asegurar que puedo ejecutar mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y las colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a Cuba, pero se negó a decir que allí hay una dictadura, pues manifestó: [...] ”Pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el Sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”.

Vicky Dávila entonces le preguntó si Cuba era una dictadura y la vicepresidenta se negó a contestar en ese sentido y solo apuntó a decir: “¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas. Envía médicos. ¿Eso no es de admirar?”.

E insistió: “Dictadura o no, como usted lo quiera llamar”. ¿Para usted es dictadura Cuba o no?, insistió la periodista. “Usted ha puesto el calificativo, yo no lo pongo así. Yo no lo pongo así... Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Cada pueblo decide cómo se organiza políticamente”.

No es una broma: esta mononeuronal es la vicepresidente de Colombia. pic.twitter.com/PdhuVv91nb — Agustín Laje (@AgustinLaje) March 14, 2023

Sobre el particular, el escritor, filósofo y politólogo argentino Agustín Laje, compartió un fragmento de la entrevista que hizo la directora de SEMANA, destacando la parte mencionada y afirmó en su cuenta de Twitter: “No es una broma: esta mononeuronal es la vicepresidente de Colombia”.

Ello debido a que Laje ha sido crítico de los Gobiernos de izquierda que han gobernado los diversos países de Latinoamérica, pues además de Colombia, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, entre otros, tienen un líder de esta ideología política en el poder.