Alerta por ‘ciberbullying’ en los colegios de Bogotá

En los colegios distritales de Bogotá se está presentando una modalidad que tiene preocupados a los padres de familia y con la impotencia de no saber qué hacer. Dicen que han registrado que mediante las redes sociales se estarían creando grupos por colegios con la palabra “curtiendo” para poner imágenes, comentarios y juzgamientos de todo tipo contra los menores de edad; incluso, fotografías en ropa interior.

Los padres dicen que en los colegios no les dan respuesta, no se toman medidas y que sus denuncias ante las autoridades no han tenido efecto. El problema es que los menores están sufriendo daños psicológicos por estos hechos de acoso en redes sociales.