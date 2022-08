Confidenciales Andrés Petro, hijo del presidente, contó por qué no pudo venir a la posesión de su padre

Uno de los grandes ausentes de la transmisión de mando presidencial del pasado 7 de agosto fue uno de los hijos del presidente Gustavo Petro, Andrés Gustavo Petro, quien se encuentra exiliado en Canadá y no pudo venir a Colombia por ese hecho.

Según contó él mismo, por medio de la cuenta de su hermana Andrea, no pudo estar en Colombia porque su condición no se lo permite. Reconoció que se demoró en hacer los trámites para un permiso especial.

Las palabras de mi hermano Andres, les explica porque no vino a la posesión de papá.@nicolaspetroB @sofiapetroa @petrogustavo pic.twitter.com/Q8GYTG9dtR — andrea petro (@andreapetro91) August 10, 2022

“Soy un refugiado aquí en Canadá y como refugiado no puedo volver a mi país de origen hasta no tener la ciudadanía o en su defecto la residencia permanente. Intenté por varios medios poder recibir un permiso especial de Canadá pero desafortunadamente hicimos las diligencias muy tarde, no hubo tiempo para viajar a Colombia”, afirmó el hijo del presidente.

El hijo del presidente reconoció que se trató de un momento especial para el país y su familia, ya que es una de las pocas oportunidades en las que estuvieron todos juntos, ya que algunos de sus hermanos viven en países distintos, especialmente en Francia.

“Me arrepiento bastante de no haber podido estar presente, sobre todo porque es un momento en el que podía ver a todas mis hermanas y hermanos”, dijo Andrés. Contó que ese día vio la posesión a través de una pantalla y eso le generó tristeza, pero a la vez sintió alegría por el momento especial para su padre, para él y su familia.