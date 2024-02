Buscan capturar a los extorsionistas y mentirosos que contactaron al canciller Álvaro Leyva

Los delincuentes que quisieron extorsionar al suspendido canciller Álvaro Leyva, además de todo, quisieron pasarse de listos y armaron una película mentirosa. En La W señalaron que se trataba de un plan del canciller para “autoextorsionarse”. Con lo que no contó la banda fue que Inteligencia y Fiscalía le dieron las instrucciones a Leyva para que les siguiera el juego y los pudieran capturar, a tal punto que les pagaron 30 millones de pesos con gastos reservados a cambio de una supuesta información sobre Thomas Greg & Sons que nunca llegó. SEMANA también reveló que la magistrada Cristina Lombana fue abordada por estos estafadores. Ella los denunció. Otro alto funcionario de la industria del café en el país también fue abordado. La Fiscalía asegura que muy pronto caerán.