Candidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, denuncia amenazas: "identificamos personas sospechosas cerca a la casa"

El candidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, denunció ante las autoridades que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y, además, cerca a su oficina en Medellín y a su casa, se han visto personas no identificadas, con chalecos de entidades públicas, tomándole fotografías y videos a los carros y personas que ingresan a estas edificaciones.

El candidato aseguró que hay fotografías de las personas que están haciendo estos seguimientos e imágenes de los documentos en los que estos estarían consignando la información recopilada.

“Desde enero denuncié que veríamos unas elecciones regionales sucias, con sangre en el ruedo, de pocas propuestas, pero de muchos insultos, ataques a la vida privada y familiar, infiltrados y seguramente asesinatos y atentados a las personas e incluso un precandidato a la Alcaldía de Medellín dijo en público que si me veía en la calle me sacaba el otro ojo. Desde hace varios días he venido recibiendo amenazas de muerte a través de las redes sociales, a las cuales hice poco caso, sin embargo con mi familia y equipo empezamos a identificar personas sospechosas cerca a la casa y a la oficina y esto prendió las alarmas de todos, por lo cual decidí poner la situación en manos de las autoridades”, reveló el candidato.

Tobón lidera la propuesta de convertir a Colombia en un estado federal, la cual ha recibido la adhesión de varios sectores, pero que también ha levantado ampolla en un sector tradicional de la sociedad reacio a los cambios.

“Nuestra campaña es de propuestas innovadoras que sabemos cómo llevar a la realidad y que mejorarán la calidad de vida de los antioqueños. Sabemos que no le gustan a quienes quieren que todo siga igual, pero eso no nos va a detener y seguiremos avanzando en dárselas a conocer a los ciudadanos. Estas amenazas se asocian claramente a nuestras posturas políticas y esperamos que las autoridades investiguen y logren identificar a sus autores”, expresó Tobón.