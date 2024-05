Carrotanques: así fue la entrevista de Vicky Dávila a Sneyder Pinilla. El testigo clave habló en la madrugada y desde la clandestinidad

Lo acompañaba su abogado, Gustavo Moreno, y por razones de seguridad no contaron desde dónde transmitían “No estoy escondido, sino aislado. Con el tema de la matriz, más me tengo que cuidar. No es cualquier persona a la que estoy señalando”, dijo Pinilla.

“Desde septiembre (de 2023), el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer, porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas”, afirmó Pinilla a este medio.