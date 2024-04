Centro Democrático resta importancia a la demanda contra congresistas que donaron a la vaca por las 4G de Antioquia

Por esa razón, a través de sus cuentas oficiales, el Centro Democrático respondió a esa ofensiva jurídica y le restó importancia. “Los enemigos del civismo y la ‘vaca’ por las vías atacan de nuevo, ahora lo hacen contra la generosidad y solidaridad de nuestros congresistas. La demanda no tiene asidero jurídico. Primero, porque en la donación no hay ninguna conducta ética o moralmente reprochable; y en segundo término, porque la donación es unilateral y gratuita y no representa beneficio alguno para quienes decidieron apoyar de forma desinteresada esta causa por Antioquia y el país”.