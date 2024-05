“Cínicos”: Catherine Juvinao arremete contra MinSalud por caos en el modelo de salud de los docentes y pide su renuncia

“¡Jaramillo debe renunciar, con la salud de los maestros no se juega y se lo advertimos un día antes de entrar en operación el nuevo modelo! Dejamos claros los riesgos administrativos y de corrupción que se padecerían con Fiduprevisora y @GA_Jaramillo no escuchó”, dijo la congresista, quien tildó de “cínica” la postura del ministro de eximir al presidente de la responsabilidad en esta crisis.

“¿Cómo es posible que ahora digan que no es culpa del gobierno? ¿¡Entonces de quién!? Hasta cuándo este país a la deriva con un presidente y un gabinete que no gobiernan, por amor a Dios. Los maestros en todo el país van a pagar el costo de semejante irresponsabilidad con su salud y su vida. No hay derecho a ser tan cínicos, hombre. Con sus actuaciones temerarias este gobierno demuestra que no le importa la gente, solo busca salirse con la suya al costo que sea. Qué desgracia”, sostuvo.