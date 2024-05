Cuidado, que no caiga en manos de tramitadores; esta es la advertencia que hace Adres a las IPS

Gran parte de los recursos que reciben clínicas, hospitales, empresas de imágenes diagnósticas, por nombrar algunas, son provenientes del servicio que prestan a pacientes víctimas de siniestros viales. El vehículo en el que se transportaban o los arrollaron no estaba al día con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o huyó del lugar, convirtiéndose en lo que llaman un carro fantasma.

Esos servicios médicos prestados son asumidos por el Estado y cancelados a través de Adres. La advertencia que hace Martínez está relacionada con la cantidad de tramitadores, posiblemente inescrupulosos, que están al acecho. Algunos de ellos no solo se quedan con un porcentaje de comisión, sino que terminan engañando a la institución prestadora de salud.

“Están saliendo masivamente los pagos que estaban represados por falta de auditoria (…) el mensaje que queremos dejar es que, quienes utilizaron tramitadores, abogados, etc. para adelantar el pago no lograron nada en lo absoluto porque el Adres gira el mismo día a todas las IPS de una región, independientemente de que tengan tramitadores o no los tengan”, dijo el director de Adres.