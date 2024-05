Desde el Concejo piden más recursos para el deporte en Bogotá, denuncian que hace ocho años no se incrementa el presupuesto

No obstante, hay inconformismo por parte de los deportistas de la capital del país, debido a la falta de recursos para este sector, lo cual se evidencia en el documento que se debate en el Concejo de Bogotá.

El concejal Leandro Castellanos, quién además fue deportista de alto rendimiento e hizo parte de Independiente Santa Fe, indicó que “En el Plan de Desarrollo Presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, no hay intención de querer ayudar a los deportistas. Desde hace dos administraciones, no se le hace un incremento a la recreación ni al deporte, parece que el deporte solo es usado en campañas políticas, ya que a la hora de pensar en esos deportistas, no hay nada sobre el papel”.