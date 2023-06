Confidenciales “El Clan del Golfo está pidiendo dinero a varios candidatos”, dura denuncia del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa

En pleno periodo electoral, en el que los colombianos se preparan para elegir a sus dignatarios locales en octubre de este año, el país parece estar volviendo a las épocas en las que eran los violentos y no los ciudadanos los que ‘eligen’ quiénes debían gobernar en las regiones.

Por lo menos así queda claro con la más reciente denuncia lanzada por el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien reveló que el Clan del Golfo está intimidando a los aspirantes a las elecciones de octubre próximo.

Espinosa comparó la situación actual con lo sucedido hace cuatro años, cuando él era candidato a la gobernación, época en la cual, según dijo, no tuvo ningún problema que comprometiera su seguridad, contrario a lo que está ocurriendo hoy en día.

“La seguridad en Colombia está crítica. Hace 4 años, cuando hice campaña, no tuve que pedirle permiso a nadie para ir a hacer campaña. Nunca me encontré un grupo armado que me pidiera algo a cambio ni a ningún candidato. Hoy, la realidad es otra: el Clan del Golfo está pidiendo dinero o donaciones en especie a varios candidatos para dejarlos hacer política”, denunció el mandatario regional.

Además, reveló que las intimidaciones no solo van contra líderes políticos, sino contra directores de hospitales, comerciantes y ganaderos.

“El Clan del Golfo tiene extorsionados a los alcaldes, a los directores de los hospitales, a los contratistas de obra pública, comerciantes, ganaderos y población en general. Un problema que comenzó a aparecer en la pandemia y se viene exacerbando en los últimos meses”, explicó Espinosa.

Esta denuncia coincide con lo divulgado por la Misión de Observación Electoral (MOE), que en su cuarto informe de seguimiento sobre violencia electoral entregó una conclusión preocupante: “el periodo electoral de 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país”.

Según los datos de la MOE, se han registrado 320 hechos de violencia en los primeros siete meses del calendario electoral. En 2019, año de las últimas elecciones regionales, hubo 233 actos de este tipo en el mismo periodo.