El “minuto de aplausos” que pidió el senador Paulino Riascos por el fallecido Mario Castaño, quien murió en la cárcel pagando condena por corrupción

“Antes de que iniciemos formalmente el debate, realicemos en esta plenaria no un minuto de silencio, sino un minuto de aplausos por nuestro colega, a quien no conocí en persona, a quien no traté en persona, pero por la referencia que me dieron de él en este escenario lloré el día que se dio la noticia, al igual que ustedes en sus casas. Y ese es el senador Mario Castaño”, sostuvo Paulino Riascos desde los micrófonos de su curul en la Comisión Cuarta.