El Pacto Histórico está dividido en las regiones: candidata en Córdoba dice que se entregó aval a quienes “han saqueado el territorio”

“Es muy triste para quienes hemos llevado por años esas banderas progresistas y de cambio. Puse mi nombre a consideración después de haber liderado en la campaña y me apoyaron varios partidos. Sin embargo, desde la fría capital y esas oficinas cerradas, el Pacto Histórico y la coordinación política del mismo, liderada por Eduardo Noriega, Gabriel Becerra y otros, decidieron entregarle las banderas a Gabriel Calle. No podemos tapar el sol con un dedo, tiene fuertes cuestionamientos. No solo por su familia, sino también esos aliados políticos que tiene detrás. Muestra que no es cambio y no representa al progresismo”, expresó Verbel.