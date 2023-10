Elecciones 2023: se fortalece la candidatura de Alejandro Eder para la Alcaldía de Cali. Wilson Ruiz se sumará a su campaña

🔴 #ATENCIÓN Mi campaña y la de @alejoeder convocamos a los periodistas de la ciudad de Cali a una rueda de prensa: 📍Plazoleta Jairo Varela, tercer piso, Restaurante Plazoleta Municipal ⏰ 10:15 a.m. pic.twitter.com/ZedNitHzW8

Alejandro Eder (38,7%) le toma 11 puntos de ventaja al Chontico (27,5%) en intención de voto para la Alcaldía de Cali. Encuesta Guarumo

“Mientras algunos candidatos están en la cuerda floja, otros están indecisos de si continuar o no y están presionando para apoyos politiqueros, yo sigo firme y con el apoyo de la gente”, señaló Miyerlandi.

Sin embargo, de cara al 29 de octubre, día de las elecciones regionales, los candidatos no han dejado de sostener un rifirrafe en redes sociales; principalmente, Alejandro Eder y Roberto Ortiz.

Hay que recordar que Ortiz le dijo a Eder por medio de un tuit: “El niño rico lleva meses atacándome porque no voy a debates. Así que esta mañana acepté ir a un cara a cara con él en la @WRadioColombia, pero se asustó, el miedo lo paralizó”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, dijo: “Ahí sí no fue igual de ‘machito’ que cuando me calumnia en las redes sociales o manda a poner vallas en mi contra en las calles. Menos mal él estaba en Bogotá y yo, en Cali, porque donde me tenga al frente se orina del susto”, sostuvo.